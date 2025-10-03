https://ria.ru/20251003/berlin-2046246476.html
В Берлине проходит демонстрация против конфронтации с Россией
В Берлине проходит демонстрация против конфронтации с Россией - РИА Новости, 03.10.2025
В Берлине проходит демонстрация против конфронтации с Россией
Демонстрация против вступления Германии в конфликты и конфронтации с РФ проходит в Берлине в день германского единства, под девизом "Войны - больше никогда"... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T17:41:00+03:00
2025-10-03T17:41:00+03:00
2025-10-03T17:50:00+03:00
в мире
россия
германия
украина
сара вагенкнехт
нато
колумбийский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046249218_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a485b06a06164c676b7a33d05bbfc47f.jpg
https://ria.ru/20250511/adg-2016380053.html
https://ria.ru/20250831/keln-2038641782.html
россия
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046249218_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_be20d67df04a87472e33b4d6a9b71f41.jpg
Многотысячная демонстрация в Берлине
В Берлине в День германского единства проходит многотысячная демонстрация, передает корреспондент РИА Новости. Участники выступают в том числе против конфронтации Германии и России, против возврата к обязательному призыву на срочную службу, против поставок оружия Украине и Израилю.
2025-10-03T17:41
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, украина, сара вагенкнехт, нато, колумбийский университет
В мире, Россия, Германия, Украина, Сара Вагенкнехт, НАТО, Колумбийский университет
В Берлине проходит демонстрация против конфронтации с Россией
Протест против конфронтации ФРГ с РФ проходит в Берлине в день единства
БЕРЛИН, 3 окт – РИА Новости. Демонстрация против вступления Германии в конфликты и конфронтации с РФ проходит в Берлине в день германского единства, под девизом "Войны - больше никогда" протестующие призывают германское правительство к дипломатии, передаёт корреспондент РИА Новости.
Протест, организованный альянсом мирных активистов "Войны - больше никогда", собрался на плацу перед Берлинской государственной оперой. По визуальной оценке, демонстрация привлекла свыше 2 тысяч участников.
"Говорят, что мы должны быть способны вести войну и побеждать, потому что утверждается, будто Россия
хочет на нас напасть. С помощью этой лжи об угрозе разжигатели войны в политике и СМИ хотят заставить людей согласиться на безудержное наращивание вооружений и подготовку к войне", - говорится на сайте организаторов.
Среди прочего, протестующие выступают против поставок оружия Украине
и Израилю
, милитаризации Германии
и возврата к обязательному призыву, санкций против РФ, а также критикуют планы правительства о размещении в стране американских крылатых ракет.
Демонстранты выступают за дипломатические инициативы и приложение сил к завершению действующих конфликтов. С собой протестующие взяли флаги с голубем мира, Палестины
, совмещённые русско-немецкие флаги и баннеры с надписями: "Стоп войне, ненависти и гонке вооружений", "Так называемое объединение - вторая по масштабу ошибка в немецкой истории", "Война в Европе
через предательство Горбачёва" (имеется ввиду несоблюдение обещания не расширять НАТО
взамен на объединение ФРГ и ГДР).
В демонстрации участвуют генеральный секретарь партии "Союз Сары Вагенкнехт
- за разум и справедливость" (ССВ) Кристиан Лайе и ряд немецких деятелей культуры.
"Они отнимают у нас наше будущее. Эта страна могла бы быть другой. Она могла бы быть справедливее. Экономика могла бы расти. Они отнимают у нас будущее этой проклятой милитаризацией. Дорогие друзья и подруги, не нужно быть экономистом, чтобы понять одну простую вещь: если в армию вбухивают такие огромные суммы, то экономить будут в других сферах. И именно поэтому Мерц говорит в превосходных степенях", - обратился Лайе к собравшимся.
По видеосвязи к присутствующим обратится также американский экономист, профессор Колумбийского университета
Джеффри Сакс.