В Берлине проходит демонстрация против конфронтации с Россией
17:41 03.10.2025
В Берлине проходит демонстрация против конфронтации с Россией
В Берлине проходит демонстрация против конфронтации с Россией - РИА Новости, 03.10.2025
В Берлине проходит демонстрация против конфронтации с Россией
Демонстрация против вступления Германии в конфликты и конфронтации с РФ проходит в Берлине в день германского единства, под девизом "Войны - больше никогда"
2025-10-03T17:41:00+03:00
2025-10-03T17:50:00+03:00
Многотысячная демонстрация в Берлине
В Берлине в День германского единства проходит многотысячная демонстрация, передает корреспондент РИА Новости. Участники выступают в том числе против конфронтации Германии и России, против возврата к обязательному призыву на срочную службу, против поставок оружия Украине и Израилю.
В Берлине проходит демонстрация против конфронтации с Россией

Протест против конфронтации ФРГ с РФ проходит в Берлине в день единства

БЕРЛИН, 3 окт – РИА Новости. Демонстрация против вступления Германии в конфликты и конфронтации с РФ проходит в Берлине в день германского единства, под девизом "Войны - больше никогда" протестующие призывают германское правительство к дипломатии, передаёт корреспондент РИА Новости.
Протест, организованный альянсом мирных активистов "Войны - больше никогда", собрался на плацу перед Берлинской государственной оперой. По визуальной оценке, демонстрация привлекла свыше 2 тысяч участников.
"Говорят, что мы должны быть способны вести войну и побеждать, потому что утверждается, будто Россия хочет на нас напасть. С помощью этой лжи об угрозе разжигатели войны в политике и СМИ хотят заставить людей согласиться на безудержное наращивание вооружений и подготовку к войне", - говорится на сайте организаторов.
Среди прочего, протестующие выступают против поставок оружия Украине и Израилю, милитаризации Германии и возврата к обязательному призыву, санкций против РФ, а также критикуют планы правительства о размещении в стране американских крылатых ракет.
Демонстранты выступают за дипломатические инициативы и приложение сил к завершению действующих конфликтов. С собой протестующие взяли флаги с голубем мира, Палестины, совмещённые русско-немецкие флаги и баннеры с надписями: "Стоп войне, ненависти и гонке вооружений", "Так называемое объединение - вторая по масштабу ошибка в немецкой истории", "Война в Европе через предательство Горбачёва" (имеется ввиду несоблюдение обещания не расширять НАТО взамен на объединение ФРГ и ГДР).
В демонстрации участвуют генеральный секретарь партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Кристиан Лайе и ряд немецких деятелей культуры.
"Они отнимают у нас наше будущее. Эта страна могла бы быть другой. Она могла бы быть справедливее. Экономика могла бы расти. Они отнимают у нас будущее этой проклятой милитаризацией. Дорогие друзья и подруги, не нужно быть экономистом, чтобы понять одну простую вещь: если в армию вбухивают такие огромные суммы, то экономить будут в других сферах. И именно поэтому Мерц говорит в превосходных степенях", - обратился Лайе к собравшимся.
По видеосвязи к присутствующим обратится также американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
