БЕРЛИН, 3 окт – РИА Новости. Демонстрация против вступления Германии в конфликты и конфронтации с РФ проходит в Берлине в день германского единства, под девизом "Войны - больше никогда" протестующие призывают германское правительство к дипломатии, передаёт корреспондент РИА Новости.

"Они отнимают у нас наше будущее. Эта страна могла бы быть другой. Она могла бы быть справедливее. Экономика могла бы расти. Они отнимают у нас будущее этой проклятой милитаризацией. Дорогие друзья и подруги, не нужно быть экономистом, чтобы понять одну простую вещь: если в армию вбухивают такие огромные суммы, то экономить будут в других сферах. И именно поэтому Мерц говорит в превосходных степенях", - обратился Лайе к собравшимся.