Число умерших после отравления алкоголем в Ленобласти превысило 40
Число умерших после отравления алкоголем в Ленобласти превысило 40 - РИА Новости, 03.10.2025
Число умерших после отравления алкоголем в Ленобласти превысило 40
Жертвами отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области стали более 40 человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 03.10.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Жертвами отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области стали более 40 человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"По данным на вечер четверга, в Ленобласти 41 человек скончался от отравления метанолом при употреблении суррогатной алкогольной продукции", — сказал он.
По словам собеседника агентства, информация по погибшим ежедневно обновляется, так как данные приходят из разных районов после проведения судебно-медицинских экспертиз, а это занимает время.
О массовом отравлении суррогатным алкоголем в Сланцевском и Волосовском районах Ленинградской области
стало известно 26 сентября. Первоначально сообщалось, что за месяц там погибли 19 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Всего по этому делу арестовали 14 человек. По версии следствия, один из фигурантов закупал этиловый спирт, а также алкогольную и спиртосодержащую продукцию, не имея специальной лицензии. Он хранил ее на территории города Сланцы
, а затем перевозил и сбывал другому фигуранту, который продавал товар в районе деревни Гостицы.