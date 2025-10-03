Число умерших после отравления алкоголем в Ленобласти превысило 40

Склад в поселке Трубников бор в Ленинградской области, откуда, предположительно, был распространен некачественный алкоголь, в результате употребления которого погибли люди

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Жертвами отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области стали более 40 человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"По данным на вечер четверга, в Ленобласти 41 человек скончался от отравления метанолом при употреблении суррогатной алкогольной продукции", — сказал он.

По словам собеседника агентства, информация по погибшим ежедневно обновляется, так как данные приходят из разных районов после проведения судебно-медицинских экспертиз, а это занимает время.

О массовом отравлении суррогатным алкоголем в Сланцевском и Волосовском районах Ленинградской области стало известно 26 сентября. Первоначально сообщалось, что за месяц там погибли 19 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.