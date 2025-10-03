Рейтинг@Mail.ru
Euroclear не получал предложений ЕК по использованию российских активов - РИА Новости, 03.10.2025
17:02 03.10.2025
Euroclear не получал предложений ЕК по использованию российских активов
Euroclear не получал предложений ЕК по использованию российских активов
Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся замороженные активы РФ, ещё не получил никаких конкретных предложений от Еврокомиссии по использованию активов... РИА Новости, 03.10.2025
2025
экономика, россия, украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
Euroclear не получал предложений ЕК по использованию российских активов

БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся замороженные активы РФ, ещё не получил никаких конкретных предложений от Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ для кредита Украине, сообщил РИА Новости представитель депозитария.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет.
"Мы еще не получили никаких конкретных предложений от Европейской комиссии по этому поводу", - сказал он.
