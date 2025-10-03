https://ria.ru/20251003/aeroport-2046293321.html
В аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения
В аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 03.10.2025
В аэропортах Волгограда и Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 03.10.2025
