Заварин представил вологодские инициативы на заседании в Мурманской области

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Роман Заварин представил в четверг две региональные инициативы и два законопроекта на заседании комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам в Мурманской области.

Инициативы и законопроект разработаны совместно с Законодательным Собранием Санкт-Петербурга.

"Мы предлагаем установить новые гарантии для родственников погибших участников спецоперации. В настоящее время в случае гибели бойца члены семьи теряют право на пользование жильем по договору социального найма или найма специализированных жилых помещений (предоставленных детям-сиротам), если они не были вселены ранее. Законопроект разрешает супругам и несовершеннолетним детям погибших участников специальной военной операции заключать в таких случаях договоры соцнайма и сохранять за собой право пользования жильем", - написал Заварин на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что еще одно предложение касается предпринимателей, которые затрагивают новые ограничения продажи алкоголя.

"Если магазины или точки общественного питания, торгующие спиртными напитками, перестают соответствовать особым требованиям (например, установленному расстоянию до социальных объектов), то они смогут продолжать свою работу до окончания срока лицензии. А вот как раньше продлить ее на пять лет уже не получится. Законопроект устанавливает новый срок – 90 дней для адаптации бизнеса к новым условиям", - добавил Заварин.

Председатель отметил, что совместные с Законодательным Собранием Санкт-Петербурга инициативы направлены на закрепление понятия "профилактика инвалидности" и исправление ситуации, когда работодатели отказываются заключать срочные трудовые договоры с узкоспециализированными специалистами при реализации научных или научно-технических проектов.