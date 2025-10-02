ВС признал запрет деятельности в России организации "АллатРа"* законным

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным решение о запрете в России деятельности украинской организации Международное общественное движение "АллатРа" (признано нежелательной организацией), сообщили РИА Новости в суде.
"Решение суда оставлено без изменения", - сказали в суде.
Летом суд по иску генпрокурора признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность.
Генпрокуратура два года назад признала деятельность "АллатРа" нежелательной из-за призывов к экстремизму.
В Центре по противодействию экстремизму ГУМВД России по Московской области летом 2024 года сообщали РИА Новости, что движение "АллатРа" основано в 2012 году на территории Украины. Руководитель - гражданин Украины Данилов И.М., 1968 года рождения, в 90-е годы был активным последователем тоталитарного культа "Белое братство" (литература которого признана экстремистской в РФ). Наименование секты произошло от шумерской богини неба "Аллат" и древнеславянского слова "Ра" - солнце. Ячейки действуют в 15 российских регионах, наиболее крупные объединения расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Ленинградской и Ростовской областях.
* Признана нежелательной организацией на территории России
