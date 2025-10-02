Рейтинг@Mail.ru
17:53 02.10.2025 (обновлено: 20:39 02.10.2025)
ВС признал запрет деятельности в России организации "АллатРа"* законным
россия, в мире, украина, верховный суд рф, генеральная прокуратура рф, московская область (подмосковье)
Россия, В мире, Украина, Верховный суд РФ, Генеральная прокуратура РФ, Московская область (Подмосковье)
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным решение о запрете в России деятельности украинской организации Международное общественное движение "АллатРа" (признано нежелательной организацией), сообщили РИА Новости в суде.
"Решение суда оставлено без изменения", - сказали в суде.
Летом суд по иску генпрокурора признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность.
Генпрокуратура два года назад признала деятельность "АллатРа" нежелательной из-за призывов к экстремизму.
В Центре по противодействию экстремизму ГУМВД России по Московской области летом 2024 года сообщали РИА Новости, что движение "АллатРа" основано в 2012 году на территории Украины. Руководитель - гражданин Украины Данилов И.М., 1968 года рождения, в 90-е годы был активным последователем тоталитарного культа "Белое братство" (литература которого признана экстремистской в РФ). Наименование секты произошло от шумерской богини неба "Аллат" и древнеславянского слова "Ра" - солнце. Ячейки действуют в 15 российских регионах, наиболее крупные объединения расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Ленинградской и Ростовской областях.
* Признана нежелательной организацией на территории России
РоссияВ миреУкраинаВерховный суд РФГенеральная прокуратура РФМосковская область (Подмосковье)
 
 
