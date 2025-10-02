Запад сопротивляется мирному урегулированию на Украине, заявил Мирошник

МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Запад сопротивляется мирному урегулированию на Украине, попытки РФ и США вернуть Киев на переговорный трек натыкаются на противодействие.