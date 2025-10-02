Рейтинг@Mail.ru
Запад сопротивляется мирному урегулированию на Украине, заявил Мирошник - РИА Новости, 02.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 02.10.2025 (обновлено: 15:04 02.10.2025)
Запад сопротивляется мирному урегулированию на Украине, заявил Мирошник
Запад сопротивляется мирному урегулированию на Украине, заявил Мирошник - РИА Новости, 02.10.2025
Запад сопротивляется мирному урегулированию на Украине, заявил Мирошник
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Запад сопротивляется мирному урегулированию на Украине, попытки... РИА Новости, 02.10.2025
Запад сопротивляется мирному урегулированию на Украине, заявил Мирошник

Мирошник: Запад противостоит попыткам РФ и США вернуть Киев на переговоры

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Запад сопротивляется мирному урегулированию на Украине, попытки РФ и США вернуть Киев на переговорный трек натыкаются на противодействие.
"И все попытки даже России, Соединенных Штатов вернуть их (Киев – ред.) в переговорное поле, вернуть их в стремление к договоренности, натыкаются на такое жесткое противодействие", - сказал Мирошник на круглом столе в рамках международного фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC" в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
По его словам, Запад, в частности, европейские страны, не желают переговоров по мирному урегулированию на Украине. "Сейчас мы видим, насколько сильно, насколько мощно упирается Запад: "Слушайте, мы получили свою игрушку (Украину - ред.), мы ее хотим доиграть до конца", - подчеркнул дипломат.
"Помните же, как Борис Джонсон приехал и говорил: "Украина будет воевать до последнего украинца"? Это не восхваление украинцев. Это заявление хозяина, что "я этот ресурс постараюсь использовать до нуля, до полного его исчезновения". Поэтому на данный момент ситуация очень тяжелая. Ситуация связана с тем, что вот эти хозяева, вот этой игрушки, они совершенно не хотят с ней расставаться", - подчеркнул Мирошник.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В переговорах России и Украины возникла пауза, заявил Песков
1 октября, 13:07
 
