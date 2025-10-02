Рейтинг@Mail.ru
Над вулканом Ключевским на Камчатке наблюдается шлейф пепла
02.10.2025
Наука
 
01:23 02.10.2025
Над вулканом Ключевским на Камчатке наблюдается шлейф пепла
Над вулканом Ключевским на Камчатке наблюдается шлейф пепла
Над вулканом Ключевским на Камчатке наблюдается шлейф ресуспендированного пепла высотой до трех километров над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе... РИА Новости, 02.10.2025
камчатка
петропавловск-камчатский
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
1920
1920
true
Над вулканом Ключевским на Камчатке наблюдается шлейф пепла

Вулкан Ключевской на Камчатке распространил пепел на высоту до трех километров

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке
© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт — РИА Новости. Над вулканом Ключевским на Камчатке наблюдается шлейф ресуспендированного пепла высотой до трех километров над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Telegram-канале.
"В 08.50 по камчатскому времени (23.50 среды мск - ред.) шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до трех километров над уровнем моря протянулся на 65 километров на восток от вулкана Ключевской", — отметили ученые.
Вулкан Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту более трех километров
30 сентября, 03:43
Для авиации установлен желтый цветовой код опасности, что означает потенциальную угрозу для местных авиаперевозок.
Вулкан расположен в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского и в 30 километрах от города Ключи.
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Камчатка поехала к Америке": ученые предупредили об "эффекте домино"
25 августа, 19:03
 
Наука
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
