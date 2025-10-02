https://ria.ru/20251002/vulkan-2045751196.html
Над вулканом Ключевским на Камчатке наблюдается шлейф пепла
Над вулканом Ключевским на Камчатке наблюдается шлейф пепла - РИА Новости, 02.10.2025
Над вулканом Ключевским на Камчатке наблюдается шлейф пепла
Над вулканом Ключевским на Камчатке наблюдается шлейф ресуспендированного пепла высотой до трех километров над уровнем моря, сообщили в Камчатской группе... РИА Новости, 02.10.2025
Над вулканом Ключевским на Камчатке наблюдается шлейф пепла
Вулкан Ключевской на Камчатке распространил пепел на высоту до трех километров