ВСУ потеряли до 295 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 295 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Силы группировки войск "Восток" в ходе спецоперации продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожили до 295 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщило РИА Новости, 02.10.2025
