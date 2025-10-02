Рейтинг@Mail.ru
В сентябре визовые центры ЕС приостановили выдачу виз россиянам - РИА Новости, 02.10.2025
02:22 02.10.2025
В сентябре визовые центры ЕС приостановили выдачу виз россиянам
В сентябре визовые центры ЕС приостановили выдачу виз россиянам - РИА Новости, 02.10.2025
В сентябре визовые центры ЕС приостановили выдачу виз россиянам
В сентябре ряд консульств и визовых центров стран ЕС временно или полностью остановили приём заявок на выдачу шенгенских виз, в свою очередь госдеп США усложнил РИА Новости, 02.10.2025
В сентябре визовые центры ЕС приостановили выдачу виз россиянам

В сентябре визовые центры ЕС приостановили выдачу шенгенских виз россиянам

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В сентябре ряд консульств и визовых центров стран ЕС временно или полностью остановили приём заявок на выдачу шенгенских виз, в свою очередь госдеп США усложнил правила выдачи неиммиграционных виз, а в планах Еврокомиссии на 19-й пакет санкций, как сообщалось, было ужесточение требований для выдачи виз россиянам.
Подробнее о ситуации с шенгенскими и американскими визами - в материале РИА Новости.
Во вторник сайт VFS Global сообщил, что визовые центры Чешской Республики в России прекратят свою работу с 30 сентября, отметив, что теперь для подачи заявлений о выдаче чешских шенгенских виз следует обращаться напрямую в консульский отдел посольства Чехии в Москве.
В тот же день посольство Кипра в России сообщило, что консульство республики не будет принимать заявки на выдачу виз россиянам с 29 сентября до 3 октября, не указав при этом причину такого шага.
В свою очередь 13 сентября генеральное консульство Испании в Москве временно приостановило прием заявлений на получение шенгенских виз по техническим причинам, об этом стало известно из сообщения на сайте визового центра BLS. Однако спустя два дня испанское генконсульство сообщило о возобновлении приёма заявлений. В Российском союзе туриндустрии тогда заявили журналистам, что мониторили ситуацию, и напомнили, что аналогичный инцидент уже имел место с 15 по 19 августа.
Седьмого сентября государственный департамент США объявил, что Соединенные Штаты изменили правила получения всех неиммиграционных виз, обязав соискателей подавать документы в стране гражданства или проживания. При этом граждане стран, где США не выдают неиммиграционные визы, должны подавать свои заявления в специально назначенном посольстве или консульстве. Это коснулось и россиян, которые после приостановки приёма заявлений консульствами США в России в 2021 году были вынуждены обращаться в другие посольства Штатов за рубежом. Теперь для россиян этот список ограничен посольствами США в Варшаве и Астане.
Затем портал Euractiv со ссылкой на двух дипломатов 9 сентября объявил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам. Как затем сообщило агентство DPA, правительство ФРГ выступило за такой шаг в рамках этого пакета санкций.
Уже 15 сентября портал Euractiv сообщил, что ряд стран Европейского союза продвигает идею полного запрета на въезд российских туристов на территорию блока, а газета Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии в свою очередь сообщила, что рекомендации Евросоюза по ужесточению визовой политики в отношении России будут опубликованы в конце 2025 года.
Однако в итоге глава Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не объявила о подобных мерах во время видеообращения при представлении предложения Еврокомиссии по 19-му пакету санкций ЕС против России.
