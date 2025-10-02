В сентябре визовые центры ЕС приостановили выдачу виз россиянам

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В сентябре ряд консульств и визовых центров стран ЕС временно или полностью остановили приём заявок на выдачу шенгенских виз, в свою очередь госдеп США усложнил правила выдачи неиммиграционных виз, а в планах Еврокомиссии на 19-й пакет санкций, как сообщалось, было ужесточение требований для выдачи виз россиянам.