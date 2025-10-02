https://ria.ru/20251002/vina-2045829259.html
Мужчина признал вину в убийстве жены и двух дочерей в Ульяновске
Мужчина признал вину в убийстве жены и двух дочерей в Ульяновске - РИА Новости, 02.10.2025
Мужчина признал вину в убийстве жены и двух дочерей в Ульяновске
Мужчина признал вину в убийстве жены и двух малолетних дочерей в квартире в Ульяновске, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Ульяновской области. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T12:53:00+03:00
2025-10-02T12:53:00+03:00
2025-10-02T14:03:00+03:00
происшествия
россия
ульяновск
ульяновская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045843070_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_51a6cad0eafe0ee31e8b1ff7b56f6f19.jpg
https://ria.ru/20251001/altaj-2045598302.html
россия
ульяновск
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045843070_0:157:1071:960_1920x0_80_0_0_6d3424a69e3919e0a24050e0caefdd0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ульяновск, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ульяновск, Ульяновская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина признал вину в убийстве жены и двух дочерей в Ульяновске
Мужчина признал вину в убийстве жены и двух малолетних дочерей в Ульяновске