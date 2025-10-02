Рейтинг@Mail.ru
Мужчина признал вину в убийстве жены и двух дочерей в Ульяновске
12:53 02.10.2025 (обновлено: 14:03 02.10.2025)
Мужчина признал вину в убийстве жены и двух дочерей в Ульяновске
Мужчина признал вину в убийстве жены и двух дочерей в Ульяновске
Мужчина признал вину в убийстве жены и двух малолетних дочерей в квартире в Ульяновске, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Ульяновской области. РИА Новости, 02.10.2025
Мужчина признал вину в убийстве жены и двух дочерей в Ульяновске

Мужчина признал вину в убийстве жены и двух малолетних дочерей в Ульяновске

САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Мужчина признал вину в убийстве жены и двух малолетних дочерей в квартире в Ульяновске, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Ульяновской области.
"При предъявлении неопровержимых доказательств подозреваемый признался в убийстве трех человек, указав последовательность своих действий и мотивы. Следователь СК России намерен ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу", - говорится в сообщении СУСК России по региону.
Ранее в региональном СУСК России сообщали, что 1 октября в одной из квартир дома № 22 по Киевскому бульвару в Ульяновске 27-летний мужчина убил свою жену и двух детей, после чего попытался покончить с собой. Последствия преступления обнаружила мать подозреваемого.
Суд на Алтае вынес приговор мужчине, убившему 11 женщин
1 октября, 12:31
