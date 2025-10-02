"Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи и во время дискуссии он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуацию вокруг украинского конфликта. О главном — в материале РИА Новости.

Гегемон не отступает

Выступление Путина на "Валдае" транслировали ведущие мировые СМИ — к тому, что сказал президент, приковано внимание ведущих аналитиков. И это понятно.

О внутренних делах он говорит часто и обстоятельно, а "Валдай" — кроме всего прочего, еще и обращение к "зарубежным партнерам".

"Коллективные институты деградировали", — лаконично отметил глава государства по поводу роли международных структур в условиях современных вызовов.

"Невоенные способы решения вопросов всегда существовали, сейчас они имеют и новое значение", — добавил он. Это в первую очередь стремление разложить сознание населения.

Главное, как и во все предыдущие годы, — попытки Запада удержать статус гегемона, сохранить лидерство, хотя новый миропорядок этого уже и не позволяет, подчеркнул российский лидер.

"Будем их сбивать"

Одним из наиболее острых на сессии был вопрос о возможном использовании киевским режимом американских ракет "Томагавк".

Это в любом случае ухудшит отношения Москвы и Вашингтона, указал Путин. И Россия готова отвечать на подобные агрессивные действия. Системы ПВО приспособились к ракетам ATACMS, приноровятся и к "Томагавкам" — собьют.

В то же время в ЕС растет "беспокойство" по поводу якобы российских дронов. Но, по мнению президента, все инциденты с беспилотниками служат только желанию европейских лидеров раздуть антироссийские настроения и создать повод для увеличения военных бюджетов.

"Мы в себе уверены"

Агрессия Запада имеет конкретное воплощение, с которым и сталкивается Россия.

"Мы же производим военную технику, с нами воюют много стран, страны НАТО. <…> Российская армия быстро адаптировалась к такому вызову. Это не гипербола. На сегодняшний день это самая боеспособная армия", — уверен глава государства.

Особое внимание Запад уделяет войне на Украине. Но желаемых результатов это не приносит.

По всей линии боевого соприкосновения российские подразделения уверенно идут вперед.

В частности, как отметил Верховный главнокомандующий, "западная группировка войск почти забрала Купянск".

"Если мы воюем со всем блоком НАТО, <…> нам надо быть в себе уверенными, а мы в себе уверены", — заверил российский лидер, завершая тему.

Кто такой русский?

"Удивили готовность и желание пересмотреть все, что было в прошлом", — признался Путин, отвечая на вопрос об общих отношениях России с Западом. При этом ситуация не лишена трагических моментов.

Так, упомянули сына замглавы ЦРУ, погибшего в конфликте.

Президент сообщил, что узнал об американском бойце, лишь когда к нему принесли наградной документ о посмертном присвоении ордена Мужества. Погибший с оружием в руках защищал традиционные ценности, которые он разделял, подчеркнул Путин. А погиб солдат, спасая раненого товарища.

"Русский — это тот, кто любит Россию. И служит ей", — процитировал глава государства императора Петра I.

Европа должна быть с Россией, напомнил он, говоря об отношениях с ЕС.

И уточнил: "Конечно, (ЕС. — Прим. ред.) мощное объединение, центр, <…> но затухающий". У Евросоюза сейчас много проблем, включая миграцию и многое другое.

Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе

"Базис ценностный должен оставаться. Если он исчезает, то и Европа исчезает", — убежден президент.

Видные интеллектуалы также понимают, что Европа, к которой все привыкли, исчезает. "Будет постепенно скукоживаться", — считает Путин. Дело и в экономике, и в базовых ценностях.

Но не все так плохо. В Старом Свете есть национально ориентированные силы. И если они "дальше будут набирать обороты, Европа будет возрождаться". Но это зависит не от России, а от самих европейцев.

О диалоге Москва — Вашингтон и безвизе с Китаем

"Трамп, в принципе, человек, который умеет слышать, слушать, он <…> комфортный собеседник" — так Путин прокомментировал недавние переговоры на Аляске. Американский лидер всецело выступает за нормализацию отношений Москвы и Вашингтона, подчеркнул президент России.

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска

Что касается Китая, то недавний визит туда Путина был крайне продуктивным.

"Мы когда разговаривали с моим другом — а я действительно считаю председателя КНР господина Си Цзиньпина своим другом, — у нас установились очень доверительные, личные отношения", — уточнил глава государства.

Также он сообщил, что Москва "зеркально" ответит на безвизовый режим для россиян в КНР. "База межгосударственных отношений создается на человеческом уровне", — добавил президент.

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в Пекине

"Мы с вами на правильном пути", — обратился Путин к китайским друзьям.

Кино и кибербезопасность

"Отношения с Индией носят особый характер — со времен Советского Союза", — напомнил российский лидер, когда речь зашла еще об одном союзнике. Есть над чем работать, но все пути ясны. И в рамках БРИКС, и по другим направлениям.

МИД обеих стран плотно взаимодействуют. Сотрудничество развивается по всем направлениям: от культуры, показа индийских фильмов на российском ТВ до безопасности, в том числе цифровой.

О секретных бумагах ЦРУ и резервациях

Поделился Путин в контексте геополитики и личными воспоминаниями. Джордж Буш — младший, когда был президентом, демонстрировал ему секретные бумаги ЦРУ. Пришлось, добавил российский лидер, расписаться, что ознакомился.

Эта история послужила предисловием к оценке общемировой ситуации. Главный вопрос, по мнению Путина, в том, как цивилизации смогут выстраивать отношения между собой.

Российская культура во все времена уважала другие традиции. "У нас никогда не было резерваций", — указал президент.

И сделал вывод: "Это хороший пример для поиска компромиссов и баланса".