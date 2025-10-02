Рейтинг@Mail.ru
"Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 02.10.2025 (обновлено: 23:39 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/valday-2046050527.html
"Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу
"Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу - РИА Новости, 02.10.2025
"Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу
Президент России традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи и во время дискуссии он затронул проблемы... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T22:34:00+03:00
2025-10-02T23:39:00+03:00
россия
европа
китай
петр i
си цзиньпин
центральное разведывательное управление (цру)
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045978430_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_4125a1885f7eb0619b70830525b673a3.jpg
https://ria.ru/20250927/kupyansk-2044583830.html
россия
европа
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045978430_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_3b2e9c60a98170214e2a17e77c801d14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, китай, петр i, си цзиньпин, центральное разведывательное управление (цру), владимир путин, нато, евросоюз, выступление путина на "валдае" — 2025
Россия, Европа, Китай, Петр I, Си Цзиньпин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Выступление Путина на "Валдае" — 2025

"Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи и во время дискуссии он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуацию вокруг украинского конфликта. О главном — в материале РИА Новости.

Гегемон не отступает

Выступление Путина на "Валдае" транслировали ведущие мировые СМИ — к тому, что сказал президент, приковано внимание ведущих аналитиков. И это понятно.
О внутренних делах он говорит часто и обстоятельно, а "Валдай" — кроме всего прочего, еще и обращение к "зарубежным партнерам".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
"Коллективные институты деградировали", — лаконично отметил глава государства по поводу роли международных структур в условиях современных вызовов.
"Невоенные способы решения вопросов всегда существовали, сейчас они имеют и новое значение", — добавил он. Это в первую очередь стремление разложить сознание населения.
Главное, как и во все предыдущие годы, — попытки Запада удержать статус гегемона, сохранить лидерство, хотя новый миропорядок этого уже и не позволяет, подчеркнул российский лидер.

"Будем их сбивать"

Одним из наиболее острых на сессии был вопрос о возможном использовании киевским режимом американских ракет "Томагавк".
Это в любом случае ухудшит отношения Москвы и Вашингтона, указал Путин. И Россия готова отвечать на подобные агрессивные действия. Системы ПВО приспособились к ракетам ATACMS, приноровятся и к "Томагавкам" — собьют.
© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan SundermanЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman
Запуск крылатой ракеты Tomahawk
В то же время в ЕС растет "беспокойство" по поводу якобы российских дронов. Но, по мнению президента, все инциденты с беспилотниками служат только желанию европейских лидеров раздуть антироссийские настроения и создать повод для увеличения военных бюджетов.

"Мы в себе уверены"

Агрессия Запада имеет конкретное воплощение, с которым и сталкивается Россия.
"Мы же производим военную технику, с нами воюют много стран, страны НАТО. <…> Российская армия быстро адаптировалась к такому вызову. Это не гипербола. На сегодняшний день это самая боеспособная армия", — уверен глава государства.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России в зоне СВО
Особое внимание Запад уделяет войне на Украине. Но желаемых результатов это не приносит.
По всей линии боевого соприкосновения российские подразделения уверенно идут вперед.
В частности, как отметил Верховный главнокомандующий, "западная группировка войск почти забрала Купянск".
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Купянск: что это за город и в чем его важность для СВО
27 сентября, 08:00
"Если мы воюем со всем блоком НАТО, <…> нам надо быть в себе уверенными, а мы в себе уверены", — заверил российский лидер, завершая тему.

Кто такой русский?

"Удивили готовность и желание пересмотреть все, что было в прошлом", — признался Путин, отвечая на вопрос об общих отношениях России с Западом. При этом ситуация не лишена трагических моментов.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Так, упомянули сына замглавы ЦРУ, погибшего в конфликте.
Президент сообщил, что узнал об американском бойце, лишь когда к нему принесли наградной документ о посмертном присвоении ордена Мужества. Погибший с оружием в руках защищал традиционные ценности, которые он разделял, подчеркнул Путин. А погиб солдат, спасая раненого товарища.
"Русский — это тот, кто любит Россию. И служит ей", — процитировал глава государства императора Петра I.
Европа должна быть с Россией, напомнил он, говоря об отношениях с ЕС.
И уточнил: "Конечно, (ЕС. — Прим. ред.) мощное объединение, центр, <…> но затухающий". У Евросоюза сейчас много проблем, включая миграцию и многое другое.
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
"Базис ценностный должен оставаться. Если он исчезает, то и Европа исчезает", — убежден президент.
Видные интеллектуалы также понимают, что Европа, к которой все привыкли, исчезает. "Будет постепенно скукоживаться", — считает Путин. Дело и в экономике, и в базовых ценностях.
Но не все так плохо. В Старом Свете есть национально ориентированные силы. И если они "дальше будут набирать обороты, Европа будет возрождаться". Но это зависит не от России, а от самих европейцев.

О диалоге Москва — Вашингтон и безвизе с Китаем

"Трамп, в принципе, человек, который умеет слышать, слушать, он <…> комфортный собеседник" — так Путин прокомментировал недавние переговоры на Аляске. Американский лидер всецело выступает за нормализацию отношений Москвы и Вашингтона, подчеркнул президент России.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Что касается Китая, то недавний визит туда Путина был крайне продуктивным.
"Мы когда разговаривали с моим другом — а я действительно считаю председателя КНР господина Си Цзиньпина своим другом, — у нас установились очень доверительные, личные отношения", — уточнил глава государства.
Также он сообщил, что Москва "зеркально" ответит на безвизовый режим для россиян в КНР. "База межгосударственных отношений создается на человеческом уровне", — добавил президент.
© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
"Мы с вами на правильном пути", — обратился Путин к китайским друзьям.

Кино и кибербезопасность

"Отношения с Индией носят особый характер — со времен Советского Союза", — напомнил российский лидер, когда речь зашла еще об одном союзнике. Есть над чем работать, но все пути ясны. И в рамках БРИКС, и по другим направлениям.
МИД обеих стран плотно взаимодействуют. Сотрудничество развивается по всем направлениям: от культуры, показа индийских фильмов на российском ТВ до безопасности, в том числе цифровой.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС-2025
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС -2025 - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС-2025

О секретных бумагах ЦРУ и резервациях

Поделился Путин в контексте геополитики и личными воспоминаниями. Джордж Буш — младший, когда был президентом, демонстрировал ему секретные бумаги ЦРУ. Пришлось, добавил российский лидер, расписаться, что ознакомился.
Эта история послужила предисловием к оценке общемировой ситуации. Главный вопрос, по мнению Путина, в том, как цивилизации смогут выстраивать отношения между собой.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Российская культура во все времена уважала другие традиции. "У нас никогда не было резерваций", — указал президент.
И сделал вывод: "Это хороший пример для поиска компромиссов и баланса".
По его мнению, такой подход сработает и для решения международных проблем.
 
РоссияЕвропаКитайПетр IСи ЦзиньпинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Владимир ПутинНАТОЕвросоюзВыступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала