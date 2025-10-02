"Мы готовы к любой ситуации". С чем Путин обратился к Западу

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент России традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи и во время дискуссии он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуацию вокруг украинского конфликта. О главном — в материале РИА Новости.
Гегемон не отступает
Выступление Путина на "Валдае" транслировали ведущие мировые СМИ — к тому, что сказал президент, приковано внимание ведущих аналитиков. И это понятно.
О внутренних делах он говорит часто и обстоятельно, а "Валдай" — кроме всего прочего, еще и обращение к "зарубежным партнерам".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
"Коллективные институты деградировали", — лаконично отметил глава государства по поводу роли международных структур в условиях современных вызовов.
"Невоенные способы решения вопросов всегда существовали, сейчас они имеют и новое значение", — добавил он. Это в первую очередь стремление разложить сознание населения.
Главное, как и во все предыдущие годы, — попытки Запада удержать статус гегемона, сохранить лидерство, хотя новый миропорядок этого уже и не позволяет, подчеркнул российский лидер.
"Будем их сбивать"
Одним из наиболее острых на сессии был вопрос о возможном использовании киевским режимом американских ракет "Томагавк".
Это в любом случае ухудшит отношения Москвы и Вашингтона, указал Путин. И Россия готова отвечать на подобные агрессивные действия. Системы ПВО приспособились к ракетам ATACMS, приноровятся и к "Томагавкам" — собьют.
В то же время в ЕС растет "беспокойство" по поводу якобы российских дронов. Но, по мнению президента, все инциденты с беспилотниками служат только желанию европейских лидеров раздуть антироссийские настроения и создать повод для увеличения военных бюджетов.
"Мы в себе уверены"
Агрессия Запада имеет конкретное воплощение, с которым и сталкивается Россия.
"Мы же производим военную технику, с нами воюют много стран, страны НАТО. <…> Российская армия быстро адаптировалась к такому вызову. Это не гипербола. На сегодняшний день это самая боеспособная армия", — уверен глава государства.
Военнослужащие ВС России в зоне СВО
Особое внимание Запад уделяет войне на Украине. Но желаемых результатов это не приносит.
По всей линии боевого соприкосновения российские подразделения уверенно идут вперед.
В частности, как отметил Верховный главнокомандующий, "западная группировка войск почти забрала Купянск".
Купянск: что это за город и в чем его важность для СВО
27 сентября, 08:00
"Если мы воюем со всем блоком НАТО, <…> нам надо быть в себе уверенными, а мы в себе уверены", — заверил российский лидер, завершая тему.
Кто такой русский?
"Удивили готовность и желание пересмотреть все, что было в прошлом", — признался Путин, отвечая на вопрос об общих отношениях России с Западом. При этом ситуация не лишена трагических моментов.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Так, упомянули сына замглавы ЦРУ, погибшего в конфликте.
Президент сообщил, что узнал об американском бойце, лишь когда к нему принесли наградной документ о посмертном присвоении ордена Мужества. Погибший с оружием в руках защищал традиционные ценности, которые он разделял, подчеркнул Путин. А погиб солдат, спасая раненого товарища.
"Русский — это тот, кто любит Россию. И служит ей", — процитировал глава государства императора Петра I.
Европа должна быть с Россией, напомнил он, говоря об отношениях с ЕС.
И уточнил: "Конечно, (ЕС. — Прим. ред.) мощное объединение, центр, <…> но затухающий". У Евросоюза сейчас много проблем, включая миграцию и многое другое.
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
"Базис ценностный должен оставаться. Если он исчезает, то и Европа исчезает", — убежден президент.
Видные интеллектуалы также понимают, что Европа, к которой все привыкли, исчезает. "Будет постепенно скукоживаться", — считает Путин. Дело и в экономике, и в базовых ценностях.
Но не все так плохо. В Старом Свете есть национально ориентированные силы. И если они "дальше будут набирать обороты, Европа будет возрождаться". Но это зависит не от России, а от самих европейцев.
О диалоге Москва — Вашингтон и безвизе с Китаем
"Трамп, в принципе, человек, который умеет слышать, слушать, он <…> комфортный собеседник" — так Путин прокомментировал недавние переговоры на Аляске. Американский лидер всецело выступает за нормализацию отношений Москвы и Вашингтона, подчеркнул президент России.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Что касается Китая, то недавний визит туда Путина был крайне продуктивным.
"Мы когда разговаривали с моим другом — а я действительно считаю председателя КНР господина Си Цзиньпина своим другом, — у нас установились очень доверительные, личные отношения", — уточнил глава государства.
Также он сообщил, что Москва "зеркально" ответит на безвизовый режим для россиян в КНР. "База межгосударственных отношений создается на человеческом уровне", — добавил президент.
© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
"Мы с вами на правильном пути", — обратился Путин к китайским друзьям.
Кино и кибербезопасность
"Отношения с Индией носят особый характер — со времен Советского Союза", — напомнил российский лидер, когда речь зашла еще об одном союзнике. Есть над чем работать, но все пути ясны. И в рамках БРИКС, и по другим направлениям.
МИД обеих стран плотно взаимодействуют. Сотрудничество развивается по всем направлениям: от культуры, показа индийских фильмов на российском ТВ до безопасности, в том числе цифровой.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС-2025
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС-2025
О секретных бумагах ЦРУ и резервациях
Поделился Путин в контексте геополитики и личными воспоминаниями. Джордж Буш — младший, когда был президентом, демонстрировал ему секретные бумаги ЦРУ. Пришлось, добавил российский лидер, расписаться, что ознакомился.
Эта история послужила предисловием к оценке общемировой ситуации. Главный вопрос, по мнению Путина, в том, как цивилизации смогут выстраивать отношения между собой.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Российская культура во все времена уважала другие традиции. "У нас никогда не было резерваций", — указал президент.
И сделал вывод: "Это хороший пример для поиска компромиссов и баланса".
По его мнению, такой подход сработает и для решения международных проблем.