Специальная военная операция на Украине
 
20:42 02.10.2025
Путин напомнил, как ВСУ нанесли удар по ЗАЭС перед приездом Гросси
Путин напомнил, как ВСУ нанесли удар по ЗАЭС перед приездом Гросси
Путин напомнил, как ВСУ нанесли удар по ЗАЭС перед приездом Гросси

Путин: ВСУ нанесли удар по вышкам электроснабжения на ЗАЭС перед визитом Гросси

Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Украина нанесла артиллерийский удар по вышкам электроснабжения на ЗАЭС перед приездом гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот несколько дней назад, как раз перед приездом к нам в Россию господина Гросси, (Украиной - ред.) был нанесен удар, причем артиллерийский удар по вышкам электроснабжения (на ЗАЭС - ред.)", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Путин призвал Киев задуматься о том, что Россия может ответить на удары по ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин допустил возможность зеркального удара на обстрелы ЗАЭС Украиной
