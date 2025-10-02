Рейтинг@Mail.ru
Премьер Британии обсудил с генсеком НАТО украинский конфликт
01:25 02.10.2025 (обновлено: 10:27 02.10.2025)
Премьер Британии обсудил с генсеком НАТО украинский конфликт
Премьер Британии обсудил с генсеком НАТО украинский конфликт - РИА Новости, 02.10.2025
Премьер Британии обсудил с генсеком НАТО украинский конфликт
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил украинский конфликт с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в ходе встречи в датском Копенгагене, сообщает РИА Новости, 02.10.2025
в мире, россия, польша, великобритания, кир стармер, марк рютте, дональд туск, нато, еврокомиссия, миг-31
В мире, Россия, Польша, Великобритания, Кир Стармер, Марк Рютте, Дональд Туск, НАТО, Еврокомиссия, МиГ-31
Премьер Британии обсудил с генсеком НАТО украинский конфликт

Премьер Стармер обсудил Украину с генсеком НАТО Рютте на встрече в Копенгагене

© Getty Images / WPA PoolПремьер-министр Великобритании Кир Стармер встречается с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в день неформальной встречи лидеров Европейского союза в Копенгагене, Дания
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встречается с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в день неформальной встречи лидеров Европейского союза в Копенгагене, Дания - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Getty Images / WPA Pool
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встречается с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в день неформальной встречи лидеров Европейского союза в Копенгагене, Дания
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил украинский конфликт с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в ходе встречи в датском Копенгагене, сообщает британское правительство.
"Днем ​​в Копенгагене премьер-министр (Стармер - ред.) встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте перед завтрашним саммитом Европейского политического сообщества. Лидеры начали встречу с обсуждения последних событий на Украине", - говорится в заявлении на сайте правительства Великобритании.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Не было шансов". На Западе сделали парадоксальный вывод об Украине
Вчера, 16:32
Согласно публикации, другой темой обсуждения в ходе встречи стала операция НАТО "Восточный страж".
В понедельник министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила о готовности НАТО к "прямой конфронтации" с РФ из-за утверждений Польши, Эстонии и Румынии о якобы произошедших воздушных инцидентах. Она также заявила, что британские истребители, направленные в Польшу в рамках миссии НАТО "Восточный страж", готовы "противостоять самолетам, которые действуют в воздушном пространстве НАТО без разрешения".
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.
Эстония позднее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
Румынское министерство национальной обороны сообщило, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было.
Лондон - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Премьер Британии утверждает, что Лондон не стремится к конфликту с Россией
13 сентября 2024, 10:45
 
