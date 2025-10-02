Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновске мужчину обвинили в убийстве жены и двух малолетних дочерей - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/ubiystvo-2045822702.html
В Ульяновске мужчину обвинили в убийстве жены и двух малолетних дочерей
В Ульяновске мужчину обвинили в убийстве жены и двух малолетних дочерей - РИА Новости, 02.10.2025
В Ульяновске мужчину обвинили в убийстве жены и двух малолетних дочерей
Задержанному мужчине предъявлено обвинение в убийстве жены и двух малолетних дочерей в квартире в Ульяновске, сообщается в Telegram-канале СУСК России по... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T12:31:00+03:00
2025-10-02T12:31:00+03:00
происшествия
россия
ульяновск
ульяновская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045700931_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_20f2c07c1155fccb67032227ff4c574b.jpg
https://ria.ru/20251002/kostroma-2045784538.html
россия
ульяновск
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045700931_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a72f276678c7a3885a51b0a1f4f9e75e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ульяновск, ульяновская область
Происшествия, Россия, Ульяновск, Ульяновская область
В Ульяновске мужчину обвинили в убийстве жены и двух малолетних дочерей

Жителю Ульяновска предъявили обвинение в убийстве жены и двух малолетних дочерей

© Фото : СК РоссииПодозреваемый в убийстве жены и двух дочек в Ульяновске
Подозреваемый в убийстве жены и двух дочек в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : СК России
Подозреваемый в убийстве жены и двух дочек в Ульяновске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Задержанному мужчине предъявлено обвинение в убийстве жены и двух малолетних дочерей в квартире в Ульяновске, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Ульяновской области.
Ранее в региональном СУСК России сообщали, что 1 октября в одной из квартир дома №22 по Киевскому бульвару в Ульяновске 27-летний мужчина убил свою жену и двух детей, после чего попытался покончить с собой. Последствия преступления обнаружила мать подозреваемого. После оказания помощи в больнице мужчина был задержан.
"С фигурантом проведена проверка показаний на месте, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи (Убийство)", - сообщили в СУСК России по региону.
Следователи также установили, что изначально фигурант после убийства супруги и детей пытался инсценировать разбойное нападение на квартиру. Однако после осмотра места происшествия и допросов свидетелей выяснилось, что в момент убийства в квартире не было посторонних людей.
Наручники - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Оправдывавшего убийство генерала Кириллова осудили на 8 лет
Вчера, 09:56
 
ПроисшествияРоссияУльяновскУльяновская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала