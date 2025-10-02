В Ульяновске мужчину обвинили в убийстве жены и двух малолетних дочерей

"С фигурантом проведена проверка показаний на месте, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи (Убийство)", - сообщили в СУСК России по региону.

Следователи также установили, что изначально фигурант после убийства супруги и детей пытался инсценировать разбойное нападение на квартиру. Однако после осмотра места происшествия и допросов свидетелей выяснилось, что в момент убийства в квартире не было посторонних людей.