В Ульяновске мужчину обвинили в убийстве жены и двух малолетних дочерей

САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Задержанному мужчине предъявлено обвинение в убийстве жены и двух малолетних дочерей в квартире в Ульяновске, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Ульяновской области.
Ранее в региональном СУСК России сообщали, что 1 октября в одной из квартир дома №22 по Киевскому бульвару в Ульяновске 27-летний мужчина убил свою жену и двух детей, после чего попытался покончить с собой. Последствия преступления обнаружила мать подозреваемого. После оказания помощи в больнице мужчина был задержан.
"С фигурантом проведена проверка показаний на месте, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи (Убийство)", - сообщили в СУСК России по региону.
Следователи также установили, что изначально фигурант после убийства супруги и детей пытался инсценировать разбойное нападение на квартиру. Однако после осмотра места происшествия и допросов свидетелей выяснилось, что в момент убийства в квартире не было посторонних людей.