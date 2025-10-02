МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Банк России анализирует первые дефолты на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА), планирует переосмыслить подходы к раскрытию информации эмитентами и внедрить процедуру урегулирования дефолтов, рассказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин, выступая на форуме "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".

"Мы в этом году наконец-то увидели первые дефолты на рынке цифровых активов. Почему наконец-то? Потому что до 2025 года не было ни одного дефолта, но с учетом того, что цифровые активы формируются как рынок именно, к счастью или к сожалению, долговых инструментов, короткого долга, наверное, такие кейсы дефолтов должны были появиться", - сказал он.

По его словам, в каких-то случаях дефолтов реализовались кредитные риски у эмитентов, что характерно для рынка долговых инструментов, в каких-то - вполне качественный эмитент столкнулся с неудачным прохождением судебных процессов, арестами на счета, что привело к тому, что эмитент не смог исполнить обязательства.

"О чем это говорит? О том, что мы как регулятор, участники рынка, должны, наверное, достаточно быстро переосмыслить подходы. Во-первых, к раскрытию информации эмитентами цифровых активов. Мы начали здесь определенные действия. Во-вторых, мы должны пересмотреть подходы, а возможно, не просто пересмотреть, а внедрить процедуру, связанную с урегулированием дефолтов", - отметил он.

"Наверное, где-то в какой-то части мы должны использовать тот опыт, который есть на рынке классических облигаций, но реализуя его с учетом платформенной сути нашего рынка, используя платформу как активного участника этого процесса", - заключил Пронин.

« "Мы думаем, что можно по аналогии использовать те процедуры, которые есть на традиционном рынке облигаций - институт представителей владельцев облигаций. Но с учетом того, что у нас ЦФА обращаются на платформах, у этих платформ есть операторы, мы полагаем, что операторы могли бы дать некоторые платформенные решения для того, чтобы в рамках этих решений можно было бы обеспечить реализацию прав владельца ЦФА", - уточнил Пронин журналистам в кулуарах форума.

По его словам, речь идет о правах, связанных с предъявлением различных требований к должнику, проведению процедур голосования в рамках реструктуризации.

"На наш взгляд, платформу нужно использовать как инструмент для того, чтобы сделать удобный сервис при урегулировании убытков для инвесторов. Пока идея вокруг этого, но детали мы сейчас прорабатываем вместе с участниками рынка... Я думаю, что до конца года мы найдем тот механизм, который, будет устраивать и нас, и участников рынка, в будущем году будем предлагать изменения в законодательство", - сказал он.

ЦФА - это цифровые права, включающие в себя денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества и право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. Выпуск, учет и обращение ЦФА осуществляются посредством записей в информационных системах, основанных на технологии распределенного реестра (блокчейна).