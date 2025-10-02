В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в четверг в Киеве, в некоторых районах Киевской, Черниговской и Полтавской, а также в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным министерства, сигнал тревоги в 15.36 мск объявили в Миргородском районе Полтавской области. Тревогу в Киеве и Ниженском районе Черниговской области объявили в 15.40.
Ранее объявленный сигнал тревоги в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях продолжает звучать до сих пор.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
