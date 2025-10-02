Рейтинг@Mail.ru
В трех районах Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:36 02.10.2025 (обновлено: 02:01 02.10.2025)
В трех районах Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА
В трех районах Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА
Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Лискинского, Острогожского и Бутурлиновского районов Воронежской области, сообщил глава региона... РИА Новости, 02.10.2025
В трех районах Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Лискинского, Острогожского и Бутурлиновского районов Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.
Ранее на территории Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотников.
"Внимание! Лискинский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", - написал он.
Позднее Гусев сообщил, что угроза непосредственного удара БПЛА также объявлена в Острогожском и Бутурлиновском районах.
Глава региона также сообщил об угрозе непосредственного удара БПЛА в городе Борисоглебск Воронежской области.
"Внимание! Город Борисоглебск - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал губернатор.
