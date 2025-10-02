https://ria.ru/20251002/trevoga-2045748285.html
В трех районах Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА
Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Лискинского, Острогожского и Бутурлиновского районов Воронежской области, сообщил глава региона... РИА Новости, 02.10.2025
