Пушков заявил о возвращении Трампа к доктрине неоконсерваторов 1990-х годов

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. США снова возвращаются к желанию стать несокрушимым гегемоном во всём мире, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Сенатор напомнил, что с тех времен доля США в мировой экономике сократилась в два раза, а госдолг страны вырос в три раза.