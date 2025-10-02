Рейтинг@Mail.ru
Пушков заявил о возвращении Трампа к доктрине неоконсерваторов 1990-х годов - РИА Новости, 02.10.2025
12:45 02.10.2025
Пушков заявил о возвращении Трампа к доктрине неоконсерваторов 1990-х годов
Пушков заявил о возвращении Трампа к доктрине неоконсерваторов 1990-х годов
США снова возвращаются к желанию стать несокрушимым гегемоном во всём мире, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. РИА Новости, 02.10.2025
Пушков заявил о возвращении Трампа к доктрине неоконсерваторов 1990-х годов

Пушков: США снова хотят стать несокрушимым гегемоном

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. США снова возвращаются к желанию стать несокрушимым гегемоном во всём мире, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Судя по всему, (президент США) Дональд Трамп возвращается к доктрине американских неоконсерваторов 1990-х годов, суть которой состояла в том, что США должны быть на голову выше всех возможных соперников - несокрушимым гегемоном. Но главный вопрос состоит в том, способны ли на это США 30 лет спустя?", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
Сенатор напомнил, что с тех времен доля США в мировой экономике сократилась в два раза, а госдолг страны вырос в три раза.
"Китай обошел Америку как основной торговый партнер почти всех стран мира, а сами США раздирают острейшие внутренние противоречия. Трамп до сих пор вроде бы понимал это. Но, похоже, другую доктрину, кроме доктрины тотального превосходства, США породить не способны. Даже если она нереалистична и нереализуема", - констатировал парламентарий.
Такого еще не было: Трамп решил кардинально изменить США
