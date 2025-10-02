Рейтинг@Mail.ru
Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2025
11:13 02.10.2025
Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном, пишут СМИ
в мире
кндр (северная корея)
сша
южная корея
дональд трамп
ким чен ын
кндр (северная корея)
сша
южная корея
в мире, кндр (северная корея), сша, южная корея, дональд трамп, ким чен ын
В мире, КНДР (Северная Корея), США, Южная Корея, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
Nikkei Asia: Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Ким Чен Ын
Дональд Трамп и Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе визита в демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей, сообщает журнал Nikkei Asia.
"Некоторые ожидают, что президент США посетит корейскую демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей в ходе визита, для возможной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном", - пишет издание.
Отмечается, что график визита Трампа в три азиатские страны – Малайзию, Японию и Южную Корею – будет насыщенным. В Куала-Лумпуре Трамп, как ожидается, встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсудит, в частности, закупки российской нефти. В Токио Трамп, как ожидается, встретится с новым премьером Японии, которого должны избрать в скором времени, а в Южной Корее – как ожидается, с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС. В то же время, как пишет издание, китайская сторона еще не подтвердила эту встречу.
Ранее, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Трамп подчеркнул свои усилия по поддержанию мира на фоне слухов о возможной попытке возобновить личные контакты с лидером КНДР во время его визита в Южную Корею для участия в саммите АТЭС, который пройдет 31 октября – 1 ноября в городе Кёнджу.
Президент США выразил надежду встретиться с Кимом и возобновить личную дипломатию, которая ранее привела к трем встречам между ними: в Сингапуре в июне 2018 года, в Ханое в феврале 2019 года и в деревне Пханмунджом на межкорейской границе в июне 2019 года.
Со своей стороны, Ким Чен Ын ранее заявил о готовности к диалогу с Трампом, но только при условии отказа Вашингтона от требований денуклеаризации КНДР, подчеркнув при этом, что лично у него "хорошая память" о нынешнем президенте США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Трамп заявил о хороших отношениях с лидерами России, Китая и КНДР
4 сентября, 07:56
4 сентября, 07:56
 
В миреКНДР (Северная Корея)СШАЮжная КореяДональд ТрампКим Чен Ын
 
 
