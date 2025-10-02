Защита бывшего вице-губернатора Петербурга попросила снизить срок

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Защита бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева, получившего 13 лет колонии за четыре эпизода растраты и мошенничества на 3,3 миллиарда рублей, просила отменить или снизить срок ради его пятерых детей, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Ссылаясь на наличие на иждивении пятерых детей, четверо из которых малолетние, считает, что суд должен был проявить снисходительность при назначении наказания, руководствуясь интересами семьи и детей", - сказано в документе.

По мнению адвоката, суд не учел данные о личности Лавленцева, ведь тот "характеризуется исключительно с положительной стороны, занимался благотворительностью".

Приговор Лавленцеву вынес Тверской суд Москвы 21 ноября прошлого года, суд также взыскал с него 2,685 миллиарда рублей по иску бизнесмена Геннадия Тимченко . Позднее Мосгорсуд признал срок приговора законным, снизив при этом сумму штрафа. Другого фигуранта, бывшего гендиректора "СКА Арены" Игоря Забирана, суд отправил в колонию на 7,5 лет со штрафом в 54 миллиона рублей.

Оба фигуранта признали вину в полном объеме.