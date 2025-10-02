Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд утвердил 13-летний срок бывшему вице-губернатору Петербурга - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:03 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/sud-2045760303.html
Мосгорсуд утвердил 13-летний срок бывшему вице-губернатору Петербурга
Мосгорсуд утвердил 13-летний срок бывшему вице-губернатору Петербурга - РИА Новости, 02.10.2025
Мосгорсуд утвердил 13-летний срок бывшему вице-губернатору Петербурга
Мосгорсуд признал законным 13-летний срок, назначенный бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву за четыре эпизода растраты и мошенничества РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T04:03:00+03:00
2025-10-02T04:03:00+03:00
происшествия
москва
санкт-петербург
геннадий тимченко
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985127076_0:175:903:683_1920x0_80_0_0_5c3c9d39d0d455d407f0b45748980fe7.jpg
https://ria.ru/20250923/prigovor--2043667935.html
https://ria.ru/20250822/rastrata-2036997562.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985127076_0:84:903:762_1920x0_80_0_0_4006304f0bc47e5dd4339f05f23100ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, санкт-петербург, геннадий тимченко, московский городской суд
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Геннадий Тимченко, Московский городской суд
Мосгорсуд утвердил 13-летний срок бывшему вице-губернатору Петербурга

Суд признал законным приговор бывшему вице-губернатору Петербурга Лавленцеву

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЭкс-вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев и генеральный директор ООО ВО "Технопромэкпорт" Игорь Забиран в зале суда
Экс-вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев и генеральный директор ООО ВО Технопромэкпорт Игорь Забиран в зале суда - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Экс-вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев и генеральный директор ООО ВО "Технопромэкпорт" Игорь Забиран в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным 13-летний срок, назначенный бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву за четыре эпизода растраты и мошенничества на 3,3 миллиарда рублей, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Между тем суд снизил сумму штрафа, который изначально составлял 132 миллиона рублей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Экс-директору красноярского ФМБА вынесли приговор по делу о растрате
23 сентября, 09:01
"Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием его в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок два года", - сказано в документе. Помимо этого, суд на три года после освобождения запретил ему занимать должности, связанные с исполнением распорядительных и финансово-хозяйственных функций в коммерческих организациях.
Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы его адвокатов, которые настаивали на замене срока на условный или отмене приговора, ссылаясь на многочисленные смягчающие обстоятельства и возмещение ущерба ряду потерпевших.
Приговор Лавленцеву вынес Тверской суд Москвы 21 ноября 2024 года, суд также взыскал с него 2,685 миллиарда рублей по иску бизнесмена Геннадия Тимченко. Другого фигуранта, бывшего гендиректора "СКА Арены" Игоря Забирана, суд отправил в колонию на 7,5 лет со штрафом в 54 миллиона рублей.
Оба фигуранта признали вину в полном объеме.
Лавленцев занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга в 2013–2014 годах, курируя вопросы ЖКХ, благоустройства и энергетики, инкриминируемые ему преступления были совершены впоследствии. В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом по иску бывшего делового партнера Тимченко.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Экс-министра здравоохранения Хабаровского края обвинили в растрате
22 августа, 15:24
 
ПроисшествияМоскваСанкт-ПетербургГеннадий ТимченкоМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала