МВД назвало причину стрельбы у школы в Дагестане

Ранее пресс-служба МВД России сообщила, что в четверг на территории, прилегающей к школе в селе Унцукуль, произошел конфликт с участием шестерых взрослых, в ходе которого было применено травматическое оружие. В результате три человека получили ранения. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что разыскиваются трое участников стрельбы.

"Конфликт произошел не на территории школы, а у дома одного из участников инцидента. Дело в том, что дома находятся в непосредственном приближении к учебному заведению. Но сами события ни к школе, ни к ученикам, отношения не имеют. Учителя и учащиеся школы не пострадали!" - говорится в сообщении.