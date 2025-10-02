https://ria.ru/20251002/strelba-2045892012.html
МВД назвало причину стрельбы у школы в Дагестане
Республика Дагестан
республика дагестан
МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости.
Стрельба возле школы в Дагестане произошла в ходе конфликта у дома одного из участников инцидента, к самой школе события отношения не имеют, сообщила руководитель пресс-службе МВД по республике Гаяна Гариева в своем Telegram-канале
Ранее пресс-служба МВД России сообщила, что в четверг на территории, прилегающей к школе в селе Унцукуль, произошел конфликт с участием шестерых взрослых, в ходе которого было применено травматическое оружие. В результате три человека получили ранения. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что разыскиваются трое участников стрельбы.
"Конфликт произошел не на территории школы, а у дома одного из участников инцидента. Дело в том, что дома находятся в непосредственном приближении к учебному заведению. Но сами события ни к школе, ни к ученикам, отношения не имеют. Учителя и учащиеся школы не пострадали!" - говорится в сообщении.