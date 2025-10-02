МВД назвало причину стрельбы у школы в Дагестане

Рейтинг@Mail.ru
15:38 02.10.2025 (обновлено: 15:40 02.10.2025)
происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
Стрельба у школы в Дагестане произошла у дома одного из участников конфликта

© Фото : сайт МКОУ "Унцукульская СОШ №1"Школа № 1 в селе Унцукуль
Школа № 1 в селе Унцукуль
© Фото : сайт МКОУ "Унцукульская СОШ №1"
Школа № 1 в селе Унцукуль. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Стрельба возле школы в Дагестане произошла в ходе конфликта у дома одного из участников инцидента, к самой школе события отношения не имеют, сообщила руководитель пресс-службе МВД по республике Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-служба МВД России сообщила, что в четверг на территории, прилегающей к школе в селе Унцукуль, произошел конфликт с участием шестерых взрослых, в ходе которого было применено травматическое оружие. В результате три человека получили ранения. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что разыскиваются трое участников стрельбы.
"Конфликт произошел не на территории школы, а у дома одного из участников инцидента. Дело в том, что дома находятся в непосредственном приближении к учебному заведению. Но сами события ни к школе, ни к ученикам, отношения не имеют. Учителя и учащиеся школы не пострадали!" - говорится в сообщении.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Один из пострадавших при стрельбе в Дагестане находится в тяжелом состоянии
Происшествия
 
 
