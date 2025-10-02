https://ria.ru/20251002/strelba-2045864274.html
В Дагестане ищут трех участников стрельбы около школы, сообщил источник
Разыскиваются трое участников стрельбы возле школы в селе Унцукуль в Дагестане, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T14:42:00+03:00
республика дагестан
происшествия
унцукульский район
республика дагестан
унцукульский район
