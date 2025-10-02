В дагестанском селе произошла стрельба, есть пострадавшие

МАХАЧКАЛА, 2 окт — РИА Новости. Три человека пострадали при стрельбе в дагестанском селе Унцукуль, сообщил РИА Новости заместитель главы района Магомед Газматов.

"Стрельба произошла возле школы в Унцукуле. Пострадали трое взрослых. К школе произошедшее не имеет отношения", — сказал он.

Раненых доставили в больницу, один из них в тяжелом состоянии из-за потери крови, добавила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

По данным ведомства, конфликт произошел около одного из соседних со школой домов. В нем участвовали шесть человек, применялось травматическое оружие. Полицейские разыскивают троих подозреваемых: мужчин 27, 28 и 46 лет.