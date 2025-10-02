Рейтинг@Mail.ru
В дагестанском селе произошла стрельба, есть пострадавшие
13:58 02.10.2025 (обновлено: 15:40 02.10.2025)
В дагестанском селе произошла стрельба, есть пострадавшие
республика дагестан, происшествия, унцукульский район
Республика Дагестан, Происшествия, Унцукульский район
Полицейская машина. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 2 окт — РИА Новости. Три человека пострадали при стрельбе в дагестанском селе Унцукуль, сообщил РИА Новости заместитель главы района Магомед Газматов.
"Стрельба произошла возле школы в Унцукуле. Пострадали трое взрослых. К школе произошедшее не имеет отношения", — сказал он.
Раненых доставили в больницу, один из них в тяжелом состоянии из-за потери крови, добавила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.
По данным ведомства, конфликт произошел около одного из соседних со школой домов. В нем участвовали шесть человек, применялось травматическое оружие. Полицейские разыскивают троих подозреваемых: мужчин 27, 28 и 46 лет.
Главк Следственного комитета по Дагестану проводит проверку.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В Петербурге клопы спровоцировали потасовку со стрельбой
21 сентября, 11:38
 
Республика ДагестанПроисшествияУнцукульский район
 
 
