https://ria.ru/20251002/strelba-2045841164.html
В дагестанском селе произошла стрельба, есть пострадавшие
В дагестанском селе произошла стрельба, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.10.2025
В дагестанском селе произошла стрельба, есть пострадавшие
Три человека пострадали при стрельбе в дагестанском селе Унцукуль, сообщил РИА Новости заместитель главы района Магомед Газматов. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T13:58:00+03:00
2025-10-02T13:58:00+03:00
2025-10-02T15:40:00+03:00
республика дагестан
происшествия
унцукульский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
https://ria.ru/20250921/peterburg-2043316522.html
республика дагестан
унцукульский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, происшествия, унцукульский район
Республика Дагестан, Происшествия, Унцукульский район
В дагестанском селе произошла стрельба, есть пострадавшие
В дагестанском селе Унцукуль произошла стрельба, пострадали три человека
МАХАЧКАЛА, 2 окт — РИА Новости. Три человека пострадали при стрельбе в дагестанском селе Унцукуль, сообщил РИА Новости заместитель главы района Магомед Газматов.
"Стрельба произошла возле школы в Унцукуле. Пострадали трое взрослых. К школе произошедшее не имеет отношения", — сказал он.
Раненых доставили в больницу, один из них в тяжелом состоянии из-за потери крови, добавила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.
По данным ведомства, конфликт произошел около одного из соседних со школой домов. В нем участвовали шесть человек, применялось травматическое оружие. Полицейские разыскивают троих подозреваемых: мужчин 27, 28 и 46 лет.
Главк Следственного комитета по Дагестану
проводит проверку.