В США назвали Израиль самым беззаконным государством в мире
04:21 02.10.2025
В США назвали Израиль самым беззаконным государством в мире
в мире
израиль
америка
катар
такер карлсон
хамас
колумбийский университет
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Израиль в настоящее время является самым беззаконным государством в мире, совершающим масштабные военные преступления, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. "Не в интересах Америки быть изолированной в мире вместе с кровожадным государством-изгоем. Печально, но именно таким стало израильское правительство. Сейчас это самое беззаконное государство в мире. Оно совершает масштабные военные преступления", - заявил Сакс. По оценкам Сакса, Израиль совершает геноцид, чему являются свидетелями "бесчисленные наблюдатели по всему миру". Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. Ранее сообщалось, что Катар, Египет и Турция настоятельно призывают палестинское движение ХАМАС принять план Трампа.
в мире, израиль, америка, катар, такер карлсон, хамас, колумбийский университет
© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Израиль в настоящее время является самым беззаконным государством в мире, совершающим масштабные военные преступления, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
"Не в интересах Америки быть изолированной в мире вместе с кровожадным государством-изгоем. Печально, но именно таким стало израильское правительство. Сейчас это самое беззаконное государство в мире. Оно совершает масштабные военные преступления", - заявил Сакс.
ВМС Израиля протаранили одно из судов "Флотилии стойкости"
00:33
По оценкам Сакса, Израиль совершает геноцид, чему являются свидетелями "бесчисленные наблюдатели по всему миру".
Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. Ранее сообщалось, что Катар, Египет и Турция настоятельно призывают палестинское движение ХАМАС принять план Трампа.
В США рассказали детали плана Трампа по Газе
29 сентября, 21:33
29 сентября, 21:33
 
