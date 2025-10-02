В США назвали Израиль самым беззаконным государством в мире
Экономист Сакс назвал Израиль самым беззаконным государством в мире
© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Израиль в настоящее время является самым беззаконным государством в мире, совершающим масштабные военные преступления, заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
"Не в интересах Америки быть изолированной в мире вместе с кровожадным государством-изгоем. Печально, но именно таким стало израильское правительство. Сейчас это самое беззаконное государство в мире. Оно совершает масштабные военные преступления", - заявил Сакс.
По оценкам Сакса, Израиль совершает геноцид, чему являются свидетелями "бесчисленные наблюдатели по всему миру".
Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. Ранее сообщалось, что Катар, Египет и Турция настоятельно призывают палестинское движение ХАМАС принять план Трампа.
