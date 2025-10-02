Слуцкого избрали на пост председателя ЛДПР

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Леонида Слуцкого вновь избрали на пост председателя ЛДПР в ходе XXXVII партийного съезда, передает корреспондент РИА Новости.
XXXVII съезд ЛДПР открылся в четверг в Москве. Он посвящен избирательной кампании по выборам-2026 в Госдуму девятого созыва. В работе съезда принимают участие руководящий состав партии, делегаты из всех регионов РФ, депутаты всех уровней, активисты, представители молодежного крыла партии и участники СВО.
ЛДПР старейшая российская партия, изначально формировавшаяся как центристское и правопопулистское объединение. С 31 марта 1990 года ЛДПР возглавлял Владимир Жириновский. В апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Слуцкого. 18 мая того же года Слуцкий был утвержден руководителем фракции, а 27 мая на внеочередном съезде ЛДПР избран председателем партии.
Высшим руководящим органом ЛДПР является съезд, который созывается по решению председателя партии или высшего совета не реже одного раза в четыре года.
