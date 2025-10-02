Рейтинг@Mail.ru
Слуцкого избрали на пост председателя ЛДПР - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 02.10.2025 (обновлено: 15:29 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/slutskiy-2045881589.html
Слуцкого избрали на пост председателя ЛДПР
Слуцкого избрали на пост председателя ЛДПР - РИА Новости, 02.10.2025
Слуцкого избрали на пост председателя ЛДПР
Леонида Слуцкого вновь избрали на пост председателя ЛДПР в ходе XXXVII партийного съезда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T15:21:00+03:00
2025-10-02T15:29:00+03:00
политика
лдпр
москва
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045886338_0:100:3110:1849_1920x0_80_0_0_963a0a6b22892191d786345cfaa541b3.jpg
https://ria.ru/20251001/slutskij-2045731042.html
https://ria.ru/20250927/lavrov-2044840865.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045886338_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_b20cdd4411d4f73874df087ab0bbf797.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, лдпр, москва, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф
Политика, ЛДПР, Москва, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
Слуцкого избрали на пост председателя ЛДПР

Слуцкого вновь избрали на пост председателя ЛДПР

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель ЛДПР Леонид Слуцкий на партийном съезде в Москве, посвящённом выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на партийном съезде в Москве, посвящённом выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на партийном съезде в Москве, посвящённом выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Леонида Слуцкого вновь избрали на пост председателя ЛДПР в ходе XXXVII партийного съезда, передает корреспондент РИА Новости.
Сначала делегаты съезда приняли решение о досрочном прекращении полномочий Слуцкого в качестве председателя ЛДПР, так как в уставе партии отсутствует термин "переизбрание".
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
ЕС ответит "по суду" за передачу российских активов Украине, уверен Слуцкий
1 октября, 21:27
XXXVII съезд ЛДПР открылся в четверг в Москве. Он посвящен избирательной кампании по выборам-2026 в Госдуму девятого созыва. В работе съезда принимают участие руководящий состав партии, делегаты из всех регионов РФ, депутаты всех уровней, активисты, представители молодежного крыла партии и участники СВО.
ЛДПР старейшая российская партия, изначально формировавшаяся как центристское и правопопулистское объединение. С 31 марта 1990 года ЛДПР возглавлял Владимир Жириновский. В апреле 2022 года в связи с его смертью обязанности председателя партии и руководителя фракции ЛДПР в Госдуме были возложены на Слуцкого. 18 мая того же года Слуцкий был утвержден руководителем фракции, а 27 мая на внеочередном съезде ЛДПР избран председателем партии.
Высшим руководящим органом ЛДПР является съезд, который созывается по решению председателя партии или высшего совета не реже одного раза в четыре года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Слуцкий оценил выступление Лаврова на Генассамблее ООН
27 сентября, 23:36
 
ПолитикаЛДПРМоскваРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала