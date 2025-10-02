Рейтинг@Mail.ru
Сенаторы Белоруссии и РФ обсудили подготовку к Форуму регионов СГ - РИА Новости, 02.10.2025
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
15:59 02.10.2025
Сенаторы Белоруссии и РФ обсудили подготовку к Форуму регионов СГ
Сенаторы Белоруссии и РФ обсудили подготовку к Форуму регионов СГ - РИА Новости, 02.10.2025
Сенаторы Белоруссии и РФ обсудили подготовку к Форуму регионов СГ
Представители верхних палат Белоруссии и России обсудили подготовку к очередному Форуму регионов двух стран, который пройдет в следующем году в Минске и Минской РИА Новости, 02.10.2025
парламентское собрание союза беларуси и россии
в мире
белоруссия
россия
минск
наталья кочанова
юрий воробьев
совет федерации рф
белоруссия
россия
минск
Новости
в мире, белоруссия, россия, минск, наталья кочанова, юрий воробьев, совет федерации рф, шос, брикс
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , В мире, Белоруссия, Россия, Минск, Наталья Кочанова, Юрий Воробьев, Совет Федерации РФ, ШОС, БРИКС
Сенаторы Белоруссии и РФ обсудили подготовку к Форуму регионов СГ

Сенаторы Белоруссии и России обсудили подготовку к Форуму регионов СГ

© РИА Новости / POOL / Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии на капоте автомобиля
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / POOL / Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля. Архивное фото
МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Представители верхних палат Белоруссии и России обсудили подготовку к очередному Форуму регионов двух стран, который пройдет в следующем году в Минске и Минской области.
"В Совете Республики (верхняя палата парламерта - ред.) состоялась встреча с делегацией Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова и заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Юрий Воробьев обсудили широкий спектр вопросов международного сотрудничества, регионального взаимодействия, экономических и гуманитарных проектов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале верхней палаты парламента Белоруссии.
Особый акцент встречи, которая прошла в Минске в среду, был сделан на предстоящем XIII Форуме регионов, который пройдет в Минске и Минской области.
"Мы уже сегодня работаем над контрактами и соглашениями, которые будут заключаться в рамках проведения этого важного мероприятия", — сообщила Кочанова. Она отметила, что "по итогам предыдущего форума были подписаны документы на сотни миллионов белорусских рублей". "Мы отслеживаем реализацию всех договоренностей, которые были достигнуты в ходе наших мероприятий. Это делается прежде всего для того, чтобы экономически прирастать, чтобы наше сотрудничество было взаимовыгодным", - сказала спикер верхней палаты парламента Белоруссии.
Она также отметила, что парламентарии Белоруссии и России сегодня сотрудничают по всем направлениям, в том числе в рамках международных организаций. "Мы признательны нашим коллегам-сенаторам за поддержку Беларуси на всех международных площадках. Ровно так, как и мы поддерживаем вас. Это особенно важно в это непростое время, когда международные отношения нестабильны. Сегодня Беларусь является полноправным членом ШОС, в качестве наблюдателя — в БРИКС. Страны, которые сегодня мыслят в одном направлении, объединяются. И поэтому наше сотрудничество в рамках Союзного государства, конечно, очень важно. И в таких структурах мы взаимодействуем четко", - сказала Кочанова.
Она добавила, что выбор в пользу сотрудничества с РФ спас Белоруссию и Россию от экономической катастрофы, сейчас страны "на правильном пути, и никакие санкции не угроза".
В свою очередь Воробьев после встречи рассказал, что стороны обсудили новые форматы встреч между парламентариями. "Ведь, начиная со следующего, 2026-го года, Форум регионов будет проводиться один раз в два года. Но вместе с тем появляется еще один патриотический форум, который будет проходить накануне Дня Победы. А между форумами будет проводиться встреча председателей Совета Республики и Совета Федерации для обсуждения специальных тем. Это может быть вопрос городов-побратимов с новыми территориями, демография, различные медицинские проблемы", - сказал он.
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
 
Версия 2023.1 Beta
