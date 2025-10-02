Рейтинг@Mail.ru
05:46 02.10.2025
Россияне описали портрет идеального учителя
Россияне описали портрет идеального учителя
Идеальный учитель, по мнению россиян, - терпеливый и добрый знаток своего предмета, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T05:46:00+03:00
2025-10-02T05:46:00+03:00
россия
общество
школа
россия
россия, общество, школа
Россия, Общество, Школа
SuperJob: россияне назвали пять качеств идеального учителя

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Идеальный учитель, по мнению россиян, - терпеливый и добрый знаток своего предмета, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
День учителя в России ежегодно празднуют 5 октября, а педагоги высших учебных заведений отмечают свой праздник 19 ноября.
"В топ-3 качеств идеального педагога, по мнению россиян, должны входить профессионализм (25% голосов), терпение (23%) и доброта (17%). По 13% опрошенных считают, что учителя должны любить детей и обладать стрессоустойчивостью", - показало исследование, в ходе которого опросили 1600 респондентов.
Еще 12% говорят, что педагоги должны любить свою работу. Причем мужчинам в учителях важнее профессионализм, а женщинам - любовь к детям и профессии, ответственность, тактичность, честность и справедливое отношение к обучающимся.
А 35% россиян считают профессию педагога престижной в современном мире: "Учителя нужны всегда, а сейчас, тем более". При этом 47% придерживаются противоположной точки зрения, еще 18% затруднились с ответом.
Мнение о престижности педагогического труда россияне старше 45 лет разделяют гораздо чаще, чем молодежь: 42% против 22% среди опрошенных до 35 лет. Среди обладателей высшего образования профессию учителя престижной считают 34%, среди имеющих среднее профессиональное образование - 31%.
