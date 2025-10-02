Россияне описали портрет идеального учителя

Урок в одной из московских школ. Архивное фото. Архивное фото

Урок в одной из московских школ. Архивное фото

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Идеальный учитель, по мнению россиян, - терпеливый и добрый знаток своего предмета, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.

День учителя в России ежегодно празднуют 5 октября, а педагоги высших учебных заведений отмечают свой праздник 19 ноября.

"В топ-3 качеств идеального педагога, по мнению россиян, должны входить профессионализм (25% голосов), терпение (23%) и доброта (17%). По 13% опрошенных считают, что учителя должны любить детей и обладать стрессоустойчивостью", - показало исследование, в ходе которого опросили 1600 респондентов.

Еще 12% говорят, что педагоги должны любить свою работу. Причем мужчинам в учителях важнее профессионализм, а женщинам - любовь к детям и профессии, ответственность, тактичность, честность и справедливое отношение к обучающимся.

А 35% россиян считают профессию педагога престижной в современном мире: "Учителя нужны всегда, а сейчас, тем более". При этом 47% придерживаются противоположной точки зрения, еще 18% затруднились с ответом.