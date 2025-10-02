Рейтинг@Mail.ru
Москва даст жесткий ответ в случае покушения ЕС на свои активы
14:31 02.10.2025 (обновлено: 15:10 02.10.2025)
Москва даст жесткий ответ в случае покушения ЕС на свои активы
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Москва даст жесткий ответ на любые действия ЕС в отношении замороженных активов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."В соответствии с принципом взаимности на покушение Евросоюза на нашу собственность будет дан очень жесткий ответ. Они тоже об этом знают. Россия располагает достаточным арсеналом контрмер и возможностей для должного встречного политического и экономического реагирования", — сказала она на брифинге.В ЕС должны осознавать, что манипуляции с замороженными активами станут нарушением права, это банальное воровство, подчеркнула дипломат.Захарова добавила, что европейским странам необходимо соблюдать международные обязательства — конфискация, блокировка или любое другое использование активов без согласия собственников грубо нарушает принцип равенства государств.Планы ЕС по активамКак утверждал еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, ЕК хочет финансировать Киев через "займы на возмещение ущерба" под активы уже в 2026 году. Со своей стороны, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый "репарационный кредит". По ее словам, Украина вернет его только после того, как "Россия выплатит репарации".На прошлой неделе канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Киеву беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных средств.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что страны и лица, которые хотят незаконно присвоить российские активы, будут призваны к ответственности.Ситуация с замороженными средствамиПосле начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.В Москве не раз называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы.В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
