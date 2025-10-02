Бывший вице-губернатор Петербурга признал вину, доверившись следователю

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев признал вину в растрате и четырех эпизодах мошенничества на 3,3 миллиарда рублей, доверившись следователю, который обещал ему прекращение дела, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Приговор Лавленцеву вынес Тверской суд Москвы 21 ноября прошлого года, суд также взыскал с него 2,685 миллиарда рублей по иску бизнесмена Геннадия Тимченко . Позднее Мосгорсуд признал срок приговора законным, снизив при этом сумму штрафа. Другого фигуранта, бывшего гендиректора "СКА Арены" Игоря Забирана, суд отправил в колонию на 7,5 лет со штрафом в 54 миллиона рублей. Оба фигуранта признали вину в полном объеме.

"В апелляционной жалобе осужденный просит приговор суда отменить, уголовное дело в отношении него прекратить, так как признание им вины по всем эпизодам было результатом переговоров его адвокатов с представителями потерпевших, а также его общения со следствием, которому он доверился", - отмечается в документе.

Лавленцев утверждал, что "не желал обмануть" потерпевших.

"Признал вину по всем эпизодам, так как поверил тому, что возмещение ущерба потерпевшим повлечет прекращение уголовного дела за примирением сторон, однако, несмотря на возмещение ущерба по эпизодам растраты и перечисление денег на депозит нотариуса по эпизоду мошенничества, ему было назначено суровое наказание, а арест на имущество родителей снят не был", - цитируются его слова в судебных документах.