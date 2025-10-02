https://ria.ru/20251002/pvo-2045765457.html
В Воронежской области уничтожили более десяти беспилотников
Более десяти беспилотников уничтожены в двух районах Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T05:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
бутурлиновский район
борисоглебск
александр гусев (губернатор)
безопасность
В двух районах Воронежской области уничтожили более десяти БПЛА