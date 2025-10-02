https://ria.ru/20251002/putin-2046047190.html
Путин анонсировал свою поездку в Таджикистан
Президент России Владимир Путин анонсировал свою поездку в Таджикистан и встречу с главой республики Эмомали Рахмоном. РИА Новости, 02.10.2025
политика
таджикистан
россия
владимир путин
эмомали рахмон
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038874633_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_6f3d45f4752d7ee4a373425056f782aa.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046031865.html
таджикистан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038874633_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c5f72f920ca6ddee4a14b65bbe48f405.jpg
Политика, Таджикистан, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин анонсировал свою поездку в Таджикистан и встречу с Рахмоном