Путин анонсировал свою поездку в Таджикистан - РИА Новости, 02.10.2025
22:18 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/putin-2046047190.html
Путин анонсировал свою поездку в Таджикистан
Путин анонсировал свою поездку в Таджикистан - РИА Новости, 02.10.2025
Путин анонсировал свою поездку в Таджикистан
Президент России Владимир Путин анонсировал свою поездку в Таджикистан и встречу с главой республики Эмомали Рахмоном. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T22:18:00+03:00
2025-10-02T22:18:00+03:00
политика
таджикистан
россия
владимир путин
эмомали рахмон
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на "валдае" — 2025
таджикистан
россия
политика, таджикистан, россия, владимир путин, эмомали рахмон, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
Политика, Таджикистан, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин анонсировал свою поездку в Таджикистан

Путин анонсировал свою поездку в Таджикистан и встречу с Рахмоном

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Владимир Путин и Эмомали Рахмон
Владимир Путин и Эмомали Рахмон
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Владимир Путин и Эмомали Рахмон . Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин анонсировал свою поездку в Таджикистан и встречу с главой республики Эмомали Рахмоном.
"Вот у меня сейчас предстоит поездка в Таджикистан, где у нас там СНГ собирается и так далее. Буду встречаться с президентом Таджикистана - господином Рахмоном", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
