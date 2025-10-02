Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал инициативу Си Цзиньпина по глобальному управлению - РИА Новости, 02.10.2025
21:11 02.10.2025
Путин прокомментировал инициативу Си Цзиньпина по глобальному управлению
в мире
россия
си цзиньпин
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире, россия, си цзиньпин, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Инициатива Си Цзиньпина по глобальному управлению коррелирует с идеями России по евразийской безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
"Некоторые инициативы председателя Си Цзиньпина, по глобальному управлению, например, очень коррелируются с нашими идеями евразийской безопасности", - сказал он, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
При угрозах суверенитету Россия отвечает быстро, заявил Путин
В миреРоссияСи ЦзиньпинВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
