Путин назвал Си Цзиньпина своим другом - РИА Новости, 02.10.2025
20:54 02.10.2025
Путин назвал Си Цзиньпина своим другом
Путин назвал Си Цзиньпина своим другом
китай, россия, великий новгород, владимир путин, си цзиньпин, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
Китай, Россия, Великий Новгород, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал председателя Китайской Народной республики Си Цзиньпина своим другом, отношения установились доверительные.
"Я сейчас перехожу к моему визиту в Китай. И мы, когда разговаривали с моим другом… А я считаю, действительно, председателя КНР господина Си Цзиньпина своим другом, у нас установились очень доверительные, личные отношения", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Путин отреагировал на задержание Францией танкера в нейтральных водах
Вчера, 20:53
 
КитайРоссияВеликий НовгородВладимир ПутинСи ЦзиньпинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"В мире
 
 
