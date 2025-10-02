Рейтинг@Mail.ru
Гросси прекрасно знает о ситуации на ЗАЭС, заявил Путин
20:35 02.10.2025
Гросси прекрасно знает о ситуации на ЗАЭС, заявил Путин
Гросси прекрасно знает о ситуации на ЗАЭС, заявил Путин - РИА Новости, 02.10.2025
Гросси прекрасно знает о ситуации на ЗАЭС, заявил Путин
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прекрасно знает о ситуации, которая складывается на Запорожской АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного... РИА Новости, 02.10.2025
россия
рафаэль гросси
владимир путин
запорожская аэс
магатэ
международный дискуссионный клуб "валдай"
россия, рафаэль гросси, владимир путин, запорожская аэс, магатэ, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Гросси прекрасно знает о ситуации на ЗАЭС, заявил Путин

Путин: Глава МАГАТЭ Гросси прекрасно знает о ситуации на Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прекрасно знает о ситуации, которая складывается на Запорожской АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Знает прекрасно", - ответил президент на вопрос, знает ли Гросси, что происходит на Запорожской АЭС.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Украина продолжает наносить удары по окружению ЗАЭС, заявил Путин
Россия, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
