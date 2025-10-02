https://ria.ru/20251002/putin-2046008631.html
Гросси прекрасно знает о ситуации на ЗАЭС, заявил Путин
Гросси прекрасно знает о ситуации на ЗАЭС, заявил Путин
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прекрасно знает о ситуации, которая складывается на Запорожской АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного... РИА Новости, 02.10.2025
россия
рафаэль гросси
владимир путин
запорожская аэс
магатэ
международный дискуссионный клуб "валдай"
