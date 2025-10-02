Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о создании ШОС и БРИКС - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/putin-2046000714.html
Путин рассказал о создании ШОС и БРИКС
Путин рассказал о создании ШОС и БРИКС - РИА Новости, 02.10.2025
Путин рассказал о создании ШОС и БРИКС
Президент России Владимир Путин рассказал, как и почему были созданы международные организации ШОС и БРИКС. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T20:12:00+03:00
2025-10-02T20:12:00+03:00
в мире
россия
индия
санкт-петербург
владимир путин
шос
брикс
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045988106_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_78d4f11df79ecffe7f02349549c6f213.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2045978910.html
россия
индия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045988106_317:0:3046:2047_1920x0_80_0_0_7614275b28c212599bd3ac8a9b837925.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, индия, санкт-петербург, владимир путин, шос, брикс, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Россия, Индия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, ШОС, БРИКС, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин рассказал о создании ШОС и БРИКС

Путин: ШОС и БРИКС возникли из необходимости урегулировать пограничные отношения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как и почему были созданы международные организации ШОС и БРИКС.
"Нужно создавать какие-то институты, где вопросы решаются не так, как пытались их решать наши западные коллеги, а, действительно, на основе консенсуса, действительно, на основе согласования позиций. Так возникла ШОС - Шанхайская организация сотрудничества", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Он отметил, что изначально организация возникла из необходимости урегулировать пограничные отношения между бывшими республиками Советского Союза и Китайской Народной Республикой. Идея очень хорошо сработала, и было решено расширять сферу деятельности организации.
"И вот так же постепенно, так возник БРИКС. Когда у меня в гостях были премьер-министр Индии и председатель Китайской Народной Республики, я предложил собраться втроём. В Петербурге это было. Возник "РИК" - Россия, Индия, Китай. Мы договорились, что будем собираться, "а" - регулярно; "б" - расширим эту площадку для работы наших министров иностранных дел. И пошло", - сказал президент.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Авторитет ШОС и БРИКС растет, заявил Путин
Вчера, 19:24
 
В миреРоссияИндияСанкт-ПетербургВладимир ПутинШОСБРИКСМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала