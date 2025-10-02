Путин рассказал о создании ШОС и БРИКС

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как и почему были созданы международные организации ШОС и БРИКС.
"Нужно создавать какие-то институты, где вопросы решаются не так, как пытались их решать наши западные коллеги, а, действительно, на основе консенсуса, действительно, на основе согласования позиций. Так возникла ШОС - Шанхайская организация сотрудничества", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Он отметил, что изначально организация возникла из необходимости урегулировать пограничные отношения между бывшими республиками Советского Союза и Китайской Народной Республикой. Идея очень хорошо сработала, и было решено расширять сферу деятельности организации.
"И вот так же постепенно, так возник БРИКС. Когда у меня в гостях были премьер-министр Индии и председатель Китайской Народной Республики, я предложил собраться втроём. В Петербурге это было. Возник "РИК" - Россия, Индия, Китай. Мы договорились, что будем собираться, "а" - регулярно; "б" - расширим эту площадку для работы наших министров иностранных дел. И пошло", - сказал президент.
