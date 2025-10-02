Путин рассказал о создании ШОС и БРИКС

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как и почему были созданы международные организации ШОС и БРИКС.

Он отметил, что изначально организация возникла из необходимости урегулировать пограничные отношения между бывшими республиками Советского Союза и Китайской Народной Республикой. Идея очень хорошо сработала, и было решено расширять сферу деятельности организации.