Путин: ответственность за продолжение конфликта на Украине лежит на Европе
Путин: ответственность за продолжение конфликта на Украине лежит на Европе - РИА Новости, 02.10.2025
Путин: ответственность за продолжение конфликта на Украине лежит на Европе
Ответственность за то, что огонь на Украине пока не удалось прекратить, лежит в первую очередь на Европе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
Путин: ответственность за продолжение конфликта на Украине лежит на Европе
Путин: ответственность за непрекращающийся огонь на Украине лежит на Европе