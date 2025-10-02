Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил рост востребованности рабочих специальностей на рынке труда - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 02.10.2025 (обновлено: 18:32 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/putin-2045926168.html
Путин отметил рост востребованности рабочих специальностей на рынке труда
Путин отметил рост востребованности рабочих специальностей на рынке труда - РИА Новости, 02.10.2025
Путин отметил рост востребованности рабочих специальностей на рынке труда
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам торжественного мероприятия, посвященного 85-летию системы среднего профессионального образования в РФ,... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T17:22:00+03:00
2025-10-02T18:32:00+03:00
владимир путин
общество
россия
социальный навигатор
кем стать
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044691180_0:0:2764:1555_1920x0_80_0_0_1b627ad5112fcb94909256f79e42f998.jpg
https://ria.ru/20250819/minobrnauki-2036271338.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044691180_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90c4836b79ac54804f4e852cccffcf2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия, социальный навигатор, кем стать
Владимир Путин, Общество, Россия, Социальный навигатор, Кем стать
Путин отметил рост востребованности рабочих специальностей на рынке труда

Путин: престиж и востребованность рабочих специальностей на рынке труда растет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам торжественного мероприятия, посвященного 85-летию системы среднего профессионального образования в РФ, отметил, что в последние годы престиж рабочих специальностей и их востребованность на рынке труда растут, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что в РФ по праву гордятся историей отечественного профессионального образования и его традициями, целыми трудовыми династиями, которые внесли значимый вклад в социально-экономическое развитие страны, а также укрепление ее промышленного потенциала.
"Отрадно, что в последние годы престиж рабочих специальностей и их востребованность на рынке труда растут. В рамках федерального проекта "Профессионалитет" открываются новые и модернизируются действующие учебные заведения, улучшается их материально-техническая база, формируются современные стандарты подготовки квалифицированных, конкурентоспособных рабочих, служащих и специалистов среднего звена", - говорится в послании.
Президент отметил важность того, чтобы система среднего профессионального образования была эффективной, ориентированной на достижение целей национального развития, а программы полностью отвечали потребностям реального сектора экономики. Он подчеркнул, что это предоставит молодежи широкие возможности для реализации талантов, интересных проектов и инициатив.
"И конечно, самые искренние слова признания - учителям, наставникам, мастерам производственного обучения. Именно от вас, вашей мудрости, терпения, самоотдачи, во многом зависят личностное и профессиональное становление ваших воспитанников, их активная общественная, патриотическая, жизненная позиция", - добавил Путин.
Российский лидер пожелал участникам торжественного мероприятия успехов в работе и учебе и всего наилучшего.
Табличка на здании Министерства науки и высшего образования РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Минобрнауки представит перечень приоритетных специальностей для студентов
19 августа, 12:53
 
Владимир ПутинОбществоРоссияСоциальный навигаторКем стать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала