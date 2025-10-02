Во Франции проходят массовые протесты

Протестующие, вышедшие в четверг в Париже на массовые акции против предложенных властями мер жесткой экономии и роста цен, ворвались с файерами в автосалон компании Tesla, передает корреспондент РИА Новости. Группа из примерно 150 человек собралась у Лионского вокзала за пару часов до начала основной акции. Они спустились в метро и доехали до расположенного у станции "Сент-Уэн" на севере Парижа автосалона Tesla. Около двух десятков протестующих зашли внутрь, где громко скандировали "Мы ненавидим миллиардеров" и размахивали флагами. Часть людей осталась снаружи и жгла файеры, дым от которых заполнил помещение автосалона.
Манифестанты заблокировали крупные промышленные предприятия в разных частях страны: на севере — заводы автобренда Stellantis и производителя шин Michelin, в Тулузе, на юге, — вход на завод Thales, занимающейся разработками технологий, в том числе в области обороны, в пригороде Парижа — штаб-квартиру этой компании.
Небольшая группа протестующих с утра попыталась заблокировать кольцевую дорогу Лиона, пишет Parisien. По данным издания, правоохранители помешали им и задержали двоих манифестантов.
Акциями протеста затронуты и старшие школы, передает телеканал BFMTV, заблокированы входы в семь учебных заведений, нарушена работа еще сорока. По данным профсоюза работников образования Snes-FSU, в них принимают участие 27 процентов преподавателей.
Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.
В сентябре в стране начались массовые акции под лозунгом "Заблокируем все". Манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.
Речь идет о документе, который в июле представил теперь уже бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.
Законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличение бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны. Последнее получит 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
Также Байру заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
