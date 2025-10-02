Рейтинг@Mail.ru
16:58 02.10.2025 (обновлено: 18:28 02.10.2025)
Во Франции проходят массовые протесты
Во Франции проходят массовые протесты - РИА Новости, 02.10.2025
Во Франции проходят массовые протесты
Во Франции проходят массовые протесты против мер жесткой экономии и предложенного властями проекта бюджета. РИА Новости, 02.10.2025
Протестующие в автосалоне Tesla в Париже
Протестующие, вышедшие в четверг в Париже на массовые акции против предложенных властями мер жесткой экономии и роста цен, ворвались с файерами в автосалон компании Tesla, передает корреспондент РИА Новости. Группа из примерно 150 человек собралась у Лионского вокзала за пару часов до начала основной акции. Они спустились в метро и доехали до расположенного у станции "Сент-Уэн" на севере Парижа автосалона Tesla. Около двух десятков протестующих зашли внутрь, где громко скандировали "Мы ненавидим миллиардеров" и размахивали флагами. Часть людей осталась снаружи и жгла файеры, дым от которых заполнил помещение автосалона.
Во Франции проходят массовые протесты

ПАРИЖ, 2 окт — РИА Новости. Во Франции проходят массовые протесты против мер жесткой экономии и предложенного властями проекта бюджета.
По сведениям профсоюзов, ожидается до 250 акций по всей стране с участием до 350 тысяч человек. Пока полиция насчитала 85 тысяч участников без учета данных из Парижа.
Протестующие в столице ворвались с фаерами в автосалон компании Tesla, где скандировали "Мы ненавидим миллиардеров" и размахивали флагами. Всего на протесты в городе могут выйти до 40 тысяч человек.
Манифестации начались также в Марселе, Нанте, Бордо и Аяччо, запланированы в Лионе, Бресте, Ренне, Монпелье, Страсбурге, Дижоне и Лилле.
Как пишет Figaro, протестующие нарушают работу общественного транспорта на юге страны, ожидаются перебои в работе региональных железнодорожных сетей и изменения в расписании междугородних поездов.
В Париже и столичном регионе закрыли некоторые станции метро, наблюдаются проблемы в работе двух линий городских электричек, одной из трамвайных линий, перекрыто автобусное депо.
Манифестанты заблокировали крупные промышленные предприятия в разных частях страны: на севере — заводы автобренда Stellantis и производителя шин Michelin, в Тулузе, на юге, — вход на завод Thales, занимающейся разработками технологий, в том числе в области обороны, в пригороде Парижа — штаб-квартиру этой компании.
Небольшая группа протестующих с утра попыталась заблокировать кольцевую дорогу Лиона, пишет Parisien. По данным издания, правоохранители помешали им и задержали двоих манифестантов.
Акциями протеста затронуты и старшие школы, передает телеканал BFMTV, заблокированы входы в семь учебных заведений, нарушена работа еще сорока. По данным профсоюза работников образования Snes-FSU, в них принимают участие 27 процентов преподавателей.
"Заблокируем все!" Беспорядки во Франции
© Getty Images / Anadolu/Ameer Alhalbi

Протесты проходят под лозунгом "Заблокируем все", ожидается более 700 акций, к ним присоединятся около ста тысяч человек.

Беспорядки в Париже

Протесты проходят под лозунгом "Заблокируем все", ожидается более 700 акций, к ним присоединятся около ста тысяч человек.

Протесты проходят под лозунгом "Заблокируем все", ожидается более 700 акций, к ним присоединятся около ста тысяч человек.

Протесты во Франции

В сентябре в стране начались массовые акции под лозунгом "Заблокируем все". Манифестанты выступили против мер жесткой экономии, предложенных в законопроекте о бюджете на 2026 год.
Речь идет о документе, который в июле представил теперь уже бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо намеченных ранее 40 миллиардов.
Законопроект не предполагает индексацию пенсий и соцвыплат. Он также не предусматривает увеличение бюджета министерств и ведомств, кроме Минобороны. Последнее получит 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
Также Байру заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая).
