Частные инвестиции в российскую науку планируют увеличить в два раза
Частные инвестиции в российскую науку планируют увеличить в два раза - РИА Новости, 02.10.2025
Частные инвестиции в российскую науку планируют увеличить в два раза
Частные инвестиции в российскую науку планируется увеличить в два раза к 2030 году, говорится в перечне поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которые РИА Новости, 02.10.2025
Частные инвестиции в российскую науку планируют увеличить в два раза
В правительстве РФ заявили об увеличении частных инвестиций в науку в два раза