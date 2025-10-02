Рейтинг@Mail.ru
Частные инвестиции в российскую науку планируют увеличить в два раза - РИА Новости, 02.10.2025
12:47 02.10.2025
Частные инвестиции в российскую науку планируют увеличить в два раза
Частные инвестиции в российскую науку планируют увеличить в два раза - РИА Новости, 02.10.2025
Частные инвестиции в российскую науку планируют увеличить в два раза
Частные инвестиции в российскую науку планируется увеличить в два раза к 2030 году, говорится в перечне поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина
2025-10-02T12:47:00+03:00
2025-10-02T12:47:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Частные инвестиции в российскую науку планируют увеличить в два раза

В правительстве РФ заявили об увеличении частных инвестиций в науку в два раза

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Частные инвестиции в российскую науку планируется увеличить в два раза к 2030 году, говорится в перечне поручений премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которые опубликовало правительство РФ.
Мишустин утвердил перечень поручений по итогам стратегической сессии "Модель развития науки".
"Поручено сформировать перечень мероприятий для обеспечения достижения национальной цели, утверждённой президентом, – увеличения к 2030 году внутренних затрат на исследования и разработки до 2% ВВП. Решению этой задачи будут способствовать в том числе инвестиции со стороны частного бизнеса. К 2030 году их планируется увеличить не менее чем в два раза", - говорится в тексте поручений, ответственными назначены Минобрнауки, Минэкономразвития, Минпромторг, Минздрав, Минфин, а также Российская академия наук.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Мишустин поручил разработать комплексную модель управления наукой
Вчера, 11:21
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
