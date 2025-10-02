В Госдуме прокомментировали запрет на подарки учителям

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Согласно действующему законодательству РФ, учителям разрешено дарить подарки стоимостью до трех тысяч рублей, что является устаревшей нормой, требующей пересмотра, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Она отметила, что данный лимит был актуален в начале 2000-х годов, когда норма только была закреплена в законодательстве. Однако, по мнению парламентария, сегодня такое требование не соответствует современным экономическим реалиям, что свидетельствует о необходимости пересмотра данного регулирования.