В Госдуме прокомментировали запрет на подарки учителям
03:55 02.10.2025
В Госдуме прокомментировали запрет на подарки учителям
В Госдуме прокомментировали запрет на подарки учителям - РИА Новости, 02.10.2025
В Госдуме прокомментировали запрет на подарки учителям
Согласно действующему законодательству РФ, учителям разрешено дарить подарки стоимостью до трех тысяч рублей, что является устаревшей нормой, требующей... РИА Новости, 02.10.2025
2025
Новости
В Госдуме прокомментировали запрет на подарки учителям

Депутат Буцкая напомнила, что учителям можно дарить подарки до трех тысяч рублей

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Согласно действующему законодательству РФ, учителям разрешено дарить подарки стоимостью до трех тысяч рублей, что является устаревшей нормой, требующей пересмотра, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
Стоимость "обычного подарка" для учителя в настоящее время закреплена в статье 575 Гражданского кодекса РФ (Запрещение дарения), которая устанавливает лимит в три тысячи рублей.
