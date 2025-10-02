Минтранс не будет вводить льготы для перевозчиков, пользующихся "Платоном"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Минтранс РФ не планирует вводить льготы для перевозчиков, оплачивающих проезд по госсистеме "Платон", ввиду достаточной рентабельности данной отрасли, сообщил журналистам министр транспорта Андрей Никитин.

Государственная система взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд " Платон " была введена правительством РФ в 2015 году для поддержания федеральных автомобильных дорог в нормативном состоянии. Базовый тариф, установленный при запуске "Платона", составлял 3,73 рубля за километр. Для адаптации отрасли грузоперевозок к системе правительством изначально была установлена временная скидка к тарифу – понижающий коэффициент (0,51).

В конце декабря прошлого года Минтранс РФ сообщил, что разработал проект постановления, которым предлагается поэтапная отмена понижающего коэффициента, применяемого к тарифу госсистемы "Платон". А полный отказ от него предусматривается с 1 февраля 2028 года.

"Сегодня автомобильные перевозки в значительной степени перетянули на себя грузы с железных дорог, речные грузы и так далее. Это говорит о том, что эта отрасль вполне рентабельна и эффективна. Было бы странно какими-то льготами там заниматься в текущем режиме", - сказал глава Минтранса в кулуарах форума "Цифровая транспортация".

Никитин отметил, что министерство ведет работу по предотвращению начисления перевозчикам необоснованных штрафов за неоплату проезда, связанных с работой систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в некоторых регионах.

Он напомнил, что с 1 сентября система "Платон" будет "достраивать" маршруты большегрузных автомобилей, если их бортовые данные не поступают в систему. Соответствующее постановление правительства было размещено на сайте официального опубликования правовых актов в конце августа.