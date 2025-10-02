Рейтинг@Mail.ru
10:08 02.10.2025
Минтранс не будет вводить льготы для перевозчиков, пользующихся "Платоном"
Минтранс не будет вводить льготы для перевозчиков, пользующихся "Платоном"
Минтранс РФ не планирует вводить льготы для перевозчиков, оплачивающих проезд по госсистеме "Платон", ввиду достаточной рентабельности данной отрасли, сообщил... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T10:08:00+03:00
2025-10-02T10:08:00+03:00
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкРоссийские грузовики
Российские грузовики - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Российские грузовики. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Минтранс РФ не планирует вводить льготы для перевозчиков, оплачивающих проезд по госсистеме "Платон", ввиду достаточной рентабельности данной отрасли, сообщил журналистам министр транспорта Андрей Никитин.
Государственная система взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд "Платон" была введена правительством РФ в 2015 году для поддержания федеральных автомобильных дорог в нормативном состоянии. Базовый тариф, установленный при запуске "Платона", составлял 3,73 рубля за километр. Для адаптации отрасли грузоперевозок к системе правительством изначально была установлена временная скидка к тарифу – понижающий коэффициент (0,51).
Автомашина контроля оплаты проезда пользователей - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Росавтодор оценит влияние "Платона" на экономику регионов
28 августа, 22:45
В конце декабря прошлого года Минтранс РФ сообщил, что разработал проект постановления, которым предлагается поэтапная отмена понижающего коэффициента, применяемого к тарифу госсистемы "Платон". А полный отказ от него предусматривается с 1 февраля 2028 года.
"Сегодня автомобильные перевозки в значительной степени перетянули на себя грузы с железных дорог, речные грузы и так далее. Это говорит о том, что эта отрасль вполне рентабельна и эффективна. Было бы странно какими-то льготами там заниматься в текущем режиме", - сказал глава Минтранса в кулуарах форума "Цифровая транспортация".
Никитин отметил, что министерство ведет работу по предотвращению начисления перевозчикам необоснованных штрафов за неоплату проезда, связанных с работой систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в некоторых регионах.
Он напомнил, что с 1 сентября система "Платон" будет "достраивать" маршруты большегрузных автомобилей, если их бортовые данные не поступают в систему. Соответствующее постановление правительства было размещено на сайте официального опубликования правовых актов в конце августа.
Также Минтранс работает над уравниванием условий для российских и иностранных перевозчиков. Так, министерство планирует создать информационную систему учета задолженностей по неоплаченным штрафам на транспорте, которая позволит взимать их с перевозчиков при выезде с территории страны.
Большегрузный транспорт - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
"Платон" отменит штрафы, начисленные перевозчикам из-за сбоя систем
19 февраля, 14:58
 
