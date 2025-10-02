https://ria.ru/20251002/peskov-2045806064.html
Путин примет участие в работе G20
Президент РФ Владимир Путин примет участие в работе Группы двадцати (G20), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T11:32:00+03:00
