Путин примет участие в работе G20
11:32 02.10.2025 (обновлено: 16:12 02.10.2025)
Путин примет участие в работе G20
Президент РФ Владимир Путин примет участие в работе Группы двадцати (G20), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
большая двадцатка
россия
юар
дмитрий песков
владимир путин
в мире
большая двадцатка, россия, юар, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Большая двадцатка, Россия, ЮАР, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие в работе Группы двадцати (G20), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Так или иначе он примет участие в G20. В любом случае, участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активным. Мы активно принимаем участие во всех сегментах работы "двадцатки", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Следующая встреча глав государств Группы двадцати (G20) пройдёт 21 - 22 ноября 2025 года в ЮАР.
Трамп высказался об участии Путина в саммите G20 в Майами
Большая двадцатка Россия ЮАР Дмитрий Песков Владимир Путин В мире
 
 
