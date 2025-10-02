Рейтинг@Mail.ru
Ученые придумали, как контролировать лечение дерматита - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/nauka-2045609566.html
Ученые придумали, как контролировать лечение дерматита
Ученые придумали, как контролировать лечение дерматита - РИА Новости, 02.10.2025
Ученые придумали, как контролировать лечение дерматита
Новый бесконтактный метод наблюдения за лечением атопического дерматита создан специалистами СГУ с коллегами из КНР. Он поможет врачам подобрать правильное... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T09:00:00+03:00
2025-10-02T09:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
китай
россия
саратов
саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
кожа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045608217_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f6290a8e88b0bccc3a07bfbfb869f25.jpg
https://ria.ru/20250709/nauka-2027943139.html
https://ria.ru/20250827/nauka-2037780924.html
https://ria.ru/20250916/nauka-2041507597.html
китай
россия
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045608217_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5cd34ad283795e326dec872652c7dd37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, китай, россия, саратов, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , кожа, дерматит, дети, здоровье - общество, медицина, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Наука, Наука, Университетская наука, Китай, Россия, Саратов, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , кожа, дерматит, Дети, Здоровье - Общество, Медицина, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)

Ученые придумали, как контролировать лечение дерматита

© Getty Images / trioceanВрач осматривает ребенка с дерматитом
Врач осматривает ребенка с дерматитом - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Getty Images / triocean
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Новый бесконтактный метод наблюдения за лечением атопического дерматита создан специалистами СГУ с коллегами из КНР. Он поможет врачам подобрать правильное лекарство для снятия симптомов и восстановления кожного покрова. Результаты представлены в Journal of Translational Medicine.
Атопический дерматит (АД) является наиболее распространенной в мире экземой, которая чаще всего проявляется у детей старше шести лет. Это заболевание чревато осложнениями, в числе которых бронхиальная астма и большая восприимчивость к бактериальных инфекциям.
Обработка раны перекисью водорода - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Ученые разработали препарат для ускорения заживления ран от ожогов
9 июля, 09:00
Появление этого заболевания обусловлено наследственными причинами, неблагоприятным воздействием окружающей среды и множеством других факторов, пояснили специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского.
Ученые вуза с коллегами из медицинских клиник и университетов КНР разработали систему бесконтактного наблюдения за пораженными атопическим дерматитом участками кожи. Быстрая и безболезненная процедура не предполагает введение в организм пациента контрастных веществ и при этом обеспечивает высокое разрешение объемного изображения, рассказал заведующий кафедрой оптики и биофотоники Института физики и руководитель Научно-медицинского центра СГУ Валерий Тучин.
«
"Для отслеживания динамики заболевания под действием лекарств и более раннего обнаружения кожных симптомов мы предлагаем использовать оптическую когерентную томографию (ОКТ) и ОКТ-ангиографию. Эти методы позволяют отслеживать патологические изменения в сосудах кожи с помощью отраженного когерентного света, поэтому не требуют уколов или хирургических вмешательств", — пояснил Тучин.
Марлевые повязки в крови - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
"По принципу русских пельменей". Найден новый подход к лечению тяжелых ран
27 августа, 09:00
В настоящее время для подтверждения диагноза "атопический дерматит" и мониторинга заболевания используются биопсия кожи и гистопатологическое исследование, которое требует сложной обработки тканей, фиксации препарата и его окрашивания, добавил ученый. К тому же выполнять такой анализ и определять результаты должен высококвалифицированный специалист с опытом работы и "натренированным глазом".
"Дерматоскопия также широко используется в клиниках, но она дает информацию только о структурных особенностях кожи, не давая представления о функциональных изменениях, вызванных заболеванием. Все современные анализы по определению АД дают результат "в статике", мы предложили наблюдать за пораженными участками в "динамике", то есть отслеживать поведение микрососудов", — объяснил Валерий Тучин.
Экспериментальное подтверждение того, что методика действительно работает, было получено на лабораторных животных, подытожил специалист.
Боль в сердце - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В Саратове создан датчик, выявляющий болезни сердца за три минуты
16 сентября, 07:00
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаКитайРоссияСаратовСаратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. ЧернышевскогокожадерматитДетиЗдоровье - ОбществоМедицинаМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала