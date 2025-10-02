Ученые придумали, как контролировать лечение дерматита

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Новый бесконтактный метод наблюдения за лечением атопического дерматита создан специалистами Новый бесконтактный метод наблюдения за лечением атопического дерматита создан специалистами СГУ с коллегами из КНР. Он поможет врачам подобрать правильное лекарство для снятия симптомов и восстановления кожного покрова. Результаты представлены в Journal of Translational Medicine.

Атопический дерматит (АД) является наиболее распространенной в мире экземой, которая чаще всего проявляется у детей старше шести лет. Это заболевание чревато осложнениями, в числе которых бронхиальная астма и большая восприимчивость к бактериальных инфекциям.

Появление этого заболевания обусловлено наследственными причинами, неблагоприятным воздействием окружающей среды и множеством других факторов, пояснили специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского.

Ученые вуза с коллегами из медицинских клиник и университетов КНР разработали систему бесконтактного наблюдения за пораженными атопическим дерматитом участками кожи. Быстрая и безболезненная процедура не предполагает введение в организм пациента контрастных веществ и при этом обеспечивает высокое разрешение объемного изображения, рассказал заведующий кафедрой оптики и биофотоники Института физики и руководитель Научно-медицинского центра СГУ Валерий Тучин.

« "Для отслеживания динамики заболевания под действием лекарств и более раннего обнаружения кожных симптомов мы предлагаем использовать оптическую когерентную томографию (ОКТ) и ОКТ-ангиографию. Эти методы позволяют отслеживать патологические изменения в сосудах кожи с помощью отраженного когерентного света, поэтому не требуют уколов или хирургических вмешательств", — пояснил Тучин.

В настоящее время для подтверждения диагноза "атопический дерматит" и мониторинга заболевания используются биопсия кожи и гистопатологическое исследование, которое требует сложной обработки тканей, фиксации препарата и его окрашивания, добавил ученый. К тому же выполнять такой анализ и определять результаты должен высококвалифицированный специалист с опытом работы и "натренированным глазом".

"Дерматоскопия также широко используется в клиниках, но она дает информацию только о структурных особенностях кожи, не давая представления о функциональных изменениях, вызванных заболеванием. Все современные анализы по определению АД дают результат "в статике", мы предложили наблюдать за пораженными участками в "динамике", то есть отслеживать поведение микрососудов", — объяснил Валерий Тучин.

Экспериментальное подтверждение того, что методика действительно работает, было получено на лабораторных животных, подытожил специалист.