14:50 02.10.2025
Шесть взрослых мужчин участвовали в конфликте со стрельбой в Дагестане
происшествия, республика дагестан, унцукульский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Республика Дагестан, Унцукульский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Шесть взрослых мужчин участвовали в конфликте со стрельбой в Дагестане

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Конфликт в дагестанском селе Унцукуль, в котором после применения травматического оружия пострадали трое, произошел с участием шестерых взрослых мужчин на прилегающей к школе территории, сообщили в пресс-центре МВД России.
Ранее замглавы Унцукульского района Магомед Газматов сообщил РИА Новости, что стрельба произошла возле школы в селе Унцукуль в Дагестане, пострадали трое взрослых. В районной больнице РИА Новости сообщили, что все трое раненных при стрельбе госпитализированы.
"Распространенная в медиапространстве информация о перестрелке в школе села Унцукуль (Республика Дагестан) не соответствует действительности. По предварительным данным, на прилегающей к школе территории произошел конфликт с участием шестерых взрослых граждан, в ходе которого было применено травматическое оружие. В результате три человека получили ранения", - говорится в сообщении.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В Дагестане рассказали о состоянии раненых при стрельбе около школы
ПроисшествияРеспублика ДагестанУнцукульский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
