Шесть взрослых мужчин участвовали в конфликте со стрельбой в Дагестане

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Конфликт в дагестанском селе Унцукуль, в котором после применения травматического оружия пострадали трое, произошел с участием шестерых взрослых мужчин на прилегающей к школе территории, сообщили в пресс-центре МВД России.

"Распространенная в медиапространстве информация о перестрелке в школе села Унцукуль (Республика Дагестан) не соответствует действительности. По предварительным данным, на прилегающей к школе территории произошел конфликт с участием шестерых взрослых граждан, в ходе которого было применено травматическое оружие. В результате три человека получили ранения", - говорится в сообщении.