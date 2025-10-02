В Мордовии осужденный напал на сотрудника колонии

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пожизненно осужденный за тройное убийство в Ленинградской области Александр Баронин напал на сотрудника мордовской колонии особого режима, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что приговоренный к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима Баронин в июне в кабинете оперативного работника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Республике Мордовия (ИК-6 Торбеево, "Торбеевский централ") ударил кулаком в грудь инспектора-дежурного по жилой зоне после отказа в предоставлении одежды для проведения личного обыска. Потерпевший почувствовал физическую боль и получил повреждение в виде ссадины, уточняется в материалах.
Баронину предъявили обвинение в дезорганизации деятельности исправительного учреждения путем применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы, он с ним полностью согласился и заявил о раскаянии. Суд в Мордовии приговорил Баронина к двум годам лишения свободы, срок присоединили к предыдущему приговору, окончательное наказание фактически не изменилось - пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в силу в середине сентября, заключается в материалах.
Как заявляли в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области, в декабре 2018 года компания мужчин и женщин из города Пикалево находилась в гостях в частном доме в деревне Косково Ленинградской области, где они совместно распивали спиртные напитки. В ходе конфликта, возникшего на почве личной неприязни, 36-летний Баронин набросился с ножом на своих знакомых, нанеся им множественные удары в область расположения жизненно важных органов. Первой жертвой подозреваемого стал 64-летний хозяин дома. Далее, с целью скрыть его убийство, нападавший расправился с гостями - 55-летним мужчиной и 58-летней женщиной. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства и длительный срок отбывал наказание в местах лишения свободы, отмечали в ведомстве.
В 2020 году Ленинградский областной суд приговорил Баронина к пожизненному сроку.
