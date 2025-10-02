В Мордовии осужденный напал на сотрудника колонии

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пожизненно осужденный за тройное убийство в Ленинградской области Александр Баронин напал на сотрудника мордовской колонии особого режима, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Баронину предъявили обвинение в дезорганизации деятельности исправительного учреждения путем применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы, он с ним полностью согласился и заявил о раскаянии. Суд в Мордовии приговорил Баронина к двум годам лишения свободы, срок присоединили к предыдущему приговору, окончательное наказание фактически не изменилось - пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в силу в середине сентября, заключается в материалах.