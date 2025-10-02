https://ria.ru/20251002/moon-2045691571.html

Запад начал делить Луну: заключен знаковый договор

Бизнес на Земле заключает многомиллионные соглашения на освоение недр Луны. Собираются добывать ценное вещество, которое широко известно по фантастическим... РИА Новости, 02.10.2025

2025-10-02T08:00:00+03:00

наука

луна

владимир сурдин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

blue origin

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Захар Андреев. Бизнес на Земле заключает многомиллионные соглашения на освоение недр Луны. Собираются добывать ценное вещество, которое широко известно по фантастическим фильмам, книгам и компьютерным играм. И, по мнению экспертов, победитель в этой космической гонке может получить небывалые преимущества.Сказка и быль"Кто бы мог подумать? Вся необходимая нам энергия — прямо у нас над головой. Энергия Луны", — говорится в научно-фантастическом фильме "Луна 2112". По сюжету в 22 веке люди научились добывать на спутнике Земли гелий-3, который использовали в термоядерных реакторах — благодаря ядерному синтезу они покрывали "70 процентов энергетических потребностей" человечества.В популярной компьютерной игре Mass Effect гелий-3 стал основой для существования всей межпланетной цивилизации: из него делают топливо для двигателей космических кораблей. Это далеко не единственные примеры — стабильный изотоп гелия с двумя протонами и одним нейтроном в ядре прочно поселился в научной фантастике еще с 1970-х.Причина в том, что гипотетически на основе этого вещества можно создать более эффективные термоядерные энергетические установки, нежели те, что пытаются строить сейчас. Но лишь при запредельно высоких температурах — порядка миллиарда градусов. Даже при более низких ученые пока не могут надежно удерживать и стабилизировать плазму.Кроме того, на Земле практически нет природных запасов гелия-3, что делает его чрезвычайно дорогим. Практически все имеющееся в наличии вещество — искусственное. Его получают как побочный продукт распада радиоактивного трития (тяжелого изотопа водорода), который используется в ядерном оружии и некоторых исследовательских реакторах.Зато гелия-3 хватает на любом небесном теле без атмосферы — например, на астероидах или на Луне."Там он образуется в результате обстрела поверхности солнечным ветром. Летят быстрые протоны и, внедряясь в тело любого, так сказать, "сухого" космического объекта, отщепляют кислород от минералов, протон объединяется с кислородом, и получаются разные реакции, в том числе гелий-3", — объясняет старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин.Хотя гелий-3 некогда считался перспективным элементом для создания энергетики будущего, добавляет он, серьезные ученые давно к нему "остыли", оставив писателям и киношникам.Тем не менее в сентябре 2025-го сделан шаг к тому, чтобы научно-техническая сказка стала былью.Почти абсолютный нульАмериканский стартап Interlune заключил сделку с Bluefors — финским производителем криогенных систем для высокотехнологичных и научных установок — на поставку гелия-3, который будут добывать на Луне.Согласно договору, финны обязуются закупать десять тысяч литров инопланетного газа каждый год в период с 2028-й по 2037-й. Только использовать сырье планируется уже не для термоядерной энергетики, а для другой перспективной технологии — квантовых компьютеров, которые, как ожидается, намного превзойдут по быстродействию обычные вычислительные машины.Однако для их создания нужны сверхпроводники, требующие предельно низких температур. Гелий-3 прекрасно подходит на роль хладагента: благодаря своим квантовым свойствам он остается жидким при температурах вплоть до тысячных долей Кельвина. Как сказано в пресс-релизе Blueforce — ведущего мирового потребителя гелия-3, соглашение "ускорит квантовые вычисления и создаст надежную и устойчивую промышленную цепочку поставок".Сумма сделки — 300 миллионов долларов, что делает ее самой дорогой в истории освоения космических ресурсов, отмечает The Washington Post. Отметим, что сегодня гелий-3 — едва ли не самое дорогое вещество в мире. Один из основателей стартапа Interlune Роб Мейерсон оценивает его в 20 миллионов долларов за килограмм. Для сравнения: золото сейчас торгуется примерно по 100 тысяч за килограмм.Для освоения лунных сокровищ команда собралась, на первый взгляд, более чем подходящая.Где и какСтартап Interlune, созданный в 2020 году, базируется в одной из технологических столиц США — Сиэтле (там же, где и, например, Microsoft). Основателей трое. Мейерсон и Гэри Лай — бывшие топ-менеджеры частной космической компании Blue Origin. К ним присоединился Харрисон Шмитт— экс-сенатор, участник экспедиции "Аполлон-17" и единственный геолог, который когда-либо добирался до Луны. Компания уже привлекла 18 миллионов долларов венчурных инвестиций, а в мае 2025-го объявила о соглашении с Министерством энергетики США по доставке трех литров гелия-3 с Луны.Позже в том же месяце компания представила полномасштабный прототип экскаватора для добычи вещества. Машина предназначена для сбора 100 тонн лунного грунта (реголита) в час. Будет копать на три метра — именно на такой глубине, как выяснил в бытность астронавтом Шмитт, можно обнаружить заветный элемент.По словам Мейерсона, у компании "есть идеи" о том, где искать гелий-3, — для этого используют данные лунного разведывательного орбитального аппарата НАСА. Конкретное место менеджер не называет: опасается конкурентов. Указал только, что это будет район вблизи экватора. Сравнительно богатые запасы гелия-3 находятся в постоянно затененных регионах около южного полюса Луны, однако работать там, по мнению бизнесмена, сложно.Технический директор Interlune Гэри Лай ранее прогнозировал, что в первые годы работы Interlune вернет на Землю лишь "от десяти до 20 килограммов продукта". За этим в 2029-м последует строительство опытно-промышленной установки на Луне, "чтобы отработать каждый этап, включая доставку гелия-3 нашим клиентам", заявил он.В отличие от инвесторов и бизнес-партнеров, ученые относятся к начинанию стартаперов скептически."Чистая фантастика"Хотя гелий-3 содержался в образцах, привезенных на Землю в ходе американских и китайских миссий, этого вещества, по словам Сурдина, на поверхности Луны немного. "Можно ли его там собрать, никто не знает. На Землю привозили только отдельные атомы. Неясно, как испарять вещество из грунта и собирать. Пока это чистая техническая фантастика", — говорит ученый.Западные коллеги разделяют его опасения. Так, Ласло Кестхейи, геолог-исследователь и ведущий представитель по лунным ресурсам в Научном центре астрогеологии Геологической службы США во Флагстаффе, отмечает, что пригодность в качестве извлекаемого ресурса не подтверждена."Чтобы получить килограмм гелия-3, нужно переработать от 100 тысяч до одного миллиона тонн реголита", — указывает он.Еще одно возможное препятствие — всепроникающая лунная пыль: неизвестно, выдержит ли ее воздействие техника. "Длительная эксплуатация в условиях присутствия лунной пыли создаст серьезные трудности", — предсказывает Крис Дрейер, директор по инжинирингу Центра космических ресурсов Колорадской горной школы.При этом Interlune придется не просто найти ответ на сверхсложные технические вызовы, но и опередить конкурентов. Так, на лунный гелий-3 нацелился еще один американский стартап — Magna Petra, который заключил соглашение о партнерстве с японской лунной компанией ispace. Они собираются добывать вещество, извлекая атомы изотопа без перекапывания лунного грунта.Рычаги влиянияВ случае успеха на Земле появится принципиально новый канал добычи гелия-3, что может ощутимо повлиять на рынок: увеличить доступность изотопа для научных и промышленных нужд, сдержать рост цен и простимулировать спрос со стороны новых игроков — например, разработчиков квантовых устройств, научных лабораторий и энергетических проектов, говорит руководитель проектов консалтинговой компании TRIADA Partners Анастасия Грохольская."В более широком плане создание первой в мире системы добычи и доставки лунного сырья продемонстрирует возможность коммерческого использования ресурсов космоса. Аналитики проводят параллели с рынком редкоземельных металлов: кто первым наладит стабильные поставки, тот получит рычаги влияния на высокотехнологичную отрасль", — добавляет она.Отметим, что, согласно Договору о космосе 1967 года, Луна и другие небесные тела "не подлежат национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами". Однако извлекать из них ресурсы документ не запрещает — осталось только застолбить за собой место на небесном теле.Американский колумнист Леонард Дэвид сравнивает освоение Луны с покупкой Штатами Аляски у России."В марте 1867-го госсекретарь США Уильям Генри Сьюард подписал с Россией договор о покупке Аляски за 7,2 миллиона долларов. Сьюард рассматривал эту сделку как способ распространения американского влияния на весь Тихоокеанский регион и стимулирования американской торговли и военной мощи, но в конгрессе США ее высмеяли, назвав "глупостью Сьюарда", — пишет он. — Заселение Аляски американцами происходило медленно, но обнаружение золота в 1898 году привело к быстрому притоку людей. Теперь регион известен как хранилище множества ценных природных ресурсов. Наводит на мысль о естественном спутнике Земли, не так ли?"России тоже нуженРоссийская потребность в гелии-3 оценивается как небольшая, но растущая, отмечает Грохольская. Ведутся работы над квантовыми компьютерами (под руководством госкорпораций и университетов), которые также используют криогенные установки на основе изотопа гелия-3. Помимо квантовых исследований, гелий-3 востребован в сфере нейтронных детекторов (для приборов контроля и безопасности) и в медицинских технологиях (например, исследования легких методом МРТ с гиперполяризованным гелием-3).Госкорпорация "Росатом" в январе 2024-го объявила о расширении производственных мощностей по извлечению гелия-3 из отработанного ядерного топлива. Вещество планируют использовать для перспективных задач в медицинской визуализации, ядерной диагностике и квантовых технологиях."Получение гелия-3 в России осуществляется из искусственно произведенного трития. Ключевую роль здесь играют предприятия "Росатома" — "Маяк" и "В/О "Изотоп", где налажена выработка гелия-3 путем выделения из тритиевых материалов, — продолжает эксперт. — Ищут и альтернативные методы: ПАО "Газпром" изучает возможность извлечения следов гелия-3 из гелийсодержащего природного газа на новых месторождениях Восточной Сибири".Не исключено, что Россия присоединится и к лунной гонке за ценным изотопом. Совместно с Китаем планируют создать в 2030-х лунную научную станцию. Одна из долгосрочных целей проекта — использование полезных ископаемых Луны, включая гелий-3. Есть ли у этих инициатив конкретные технические решения — пока неизвестно. Возможно, активность западных конкурентов ускорит процесс.

луна

2025

