Мишустин поручил разработать комплексную модель управления наукой - РИА Новости, 02.10.2025
Наука
Наука
 
11:21 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/mishustin--2045802992.html
Мишустин поручил разработать комплексную модель управления наукой
Мишустин поручил разработать комплексную модель управления наукой - РИА Новости, 02.10.2025
Мишустин поручил разработать комплексную модель управления наукой
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать в РФ комплексную модель управления наукой, предложения по ее созданию будут представлены в правительство... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T11:21:00+03:00
2025-10-02T11:21:00+03:00
наука
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
экономика
https://ria.ru/20250221/nauka-2000843327.html
россия
РИА Новости
михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), россия, экономика
Наука, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия, Экономика
Мишустин поручил разработать комплексную модель управления наукой

Мишустин поручил разработать комплексную модель управления наукой в РФ

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин . Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать в РФ комплексную модель управления наукой, предложения по ее созданию будут представлены в правительство к 23 марта 2026 года, говорится в тексте поручений главы российского кабмина.
России будет создана комплексная модель управления наукой, обеспечивающая синхронизацию и реализацию государственной научно-технической политики, а также технологической и промышленной политики. Поручение о разработке такой модели дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии "Модель развития науки". Подготовкой предложений, которые должны быть представлены в правительство к 23 марта 2026 года, займутся Минобрнауки, Минэкономразвития, Минпромторг, Минздрав, Минфин, а также Российская академия наук", - говорится в тексте поручений.
Путин: нужно нарастить финансирование науки до двух процентов ВВП - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Путин призвал нарастить финансирование науки
21 февраля, 16:13
 
НаукаМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство финансов РФ (Минфин России)РоссияЭкономика
 
 
