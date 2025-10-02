https://ria.ru/20251002/mishustin--2045802992.html
Мишустин поручил разработать комплексную модель управления наукой
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать в РФ комплексную модель управления наукой, предложения по ее созданию будут представлены в правительство... РИА Новости, 02.10.2025
наука
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
экономика
россия
