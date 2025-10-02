Захарова: у Зеленского отсутствует воля к мирному урегулированию

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Воля к мирному урегулированию конфликта на Украине отсутствует у Владимира Зеленского и его западных спонсоров, а курс на противостояние с Россией сохраняется, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.