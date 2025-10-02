Рейтинг@Mail.ru
Захарова: у Зеленского отсутствует воля к мирному урегулированию - РИА Новости, 02.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 02.10.2025 (обновлено: 13:41 02.10.2025)
Захарова: у Зеленского отсутствует воля к мирному урегулированию
Захарова: у Зеленского отсутствует воля к мирному урегулированию - РИА Новости, 02.10.2025
Захарова: у Зеленского отсутствует воля к мирному урегулированию
Воля к мирному урегулированию конфликта на Украине отсутствует у Владимира Зеленского и его западных спонсоров, а курс на противостояние с Россией сохраняется,... РИА Новости, 02.10.2025
Захарова: у Зеленского отсутствует воля к мирному урегулированию

МИД: воля к мирному урегулированию отсутствует у Зеленского и его спонсоров

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Воля к мирному урегулированию конфликта на Украине отсутствует у Владимира Зеленского и его западных спонсоров, а курс на противостояние с Россией сохраняется, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Это убедительно свидетельствует об отсутствии у Зеленского и его западных спонсоров политической воли к мирному урегулированию конфликта. С какими бы, так называемыми, миролюбивыми заявлениями они не выступали, их курс очевиден - это курс на продолжение и сознательную эскалацию вооруженного противостояния с Россией, этот курс, как мы видим, они всячески сохраняют", - сказала Захарова на брифинге.
Зеленский разыгрывает "детскую карту", заявила Захарова
Вчера, 12:48
Захарова напомнила о том, что Украине Европой предоставляются кредиты, например, 30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о решении выделить кредит Украине в объеме два миллиарда евро на производство дронов за счет "доходов от замороженных, как она сказала, на самом деле украденных российских активов".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Журналист набросился на Зеленского из-за произошедшего в Одессе
Вчера, 01:13
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВ миреЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияНАТО
 
 
