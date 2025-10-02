Захарова: у Зеленского отсутствует воля к мирному урегулированию

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Воля к мирному урегулированию конфликта на Украине отсутствует у Владимира Зеленского и его западных спонсоров, а курс на противостояние с Россией сохраняется, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Это убедительно свидетельствует об отсутствии у Зеленского и его западных спонсоров политической воли к мирному урегулированию конфликта. С какими бы, так называемыми, миролюбивыми заявлениями они не выступали, их курс очевиден - это курс на продолжение и сознательную эскалацию вооруженного противостояния с Россией, этот курс, как мы видим, они всячески сохраняют", - сказала Захарова на брифинге.
Захарова напомнила о том, что Украине Европой предоставляются кредиты, например, 30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о решении выделить кредит Украине в объеме два миллиарда евро на производство дронов за счет "доходов от замороженных, как она сказала, на самом деле украденных российских активов".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.